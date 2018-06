10 lectii despre investitii si actiuni de la un manager de bani legendar

Stiri pe aceeasi tema

- Obligatiunile convertibile pot fi schimbate pentru un numar predeterminat de actiuni commune. Soros Fund Management LLC, firma de investiţii înfiinţată şi condusă de miliardarul George Soros, a preluat în primele trei luni ale anului o participaţie de 35…

- CEO-ul Berkshire Hathaway a transmis astazi pentru CNBC ca a achizitionat aproximativ 75 de milioane de actiuni Apple in primele trei luni ale anului. Acestea se adauga la cele 165 demilioane de actiuni pe care Berkshire le detinea la sfarsitul anului trecut. Buffett a numit Apple…

- Incepand cu data de 1 mai, Daniel Filip va asigura conducerea activitatilor de marketing ale marcilor Dacia si Renault in Romania. Daniel Filip preia responsabilitatile detinute anterior de Ionut Gheorghe, care va ocupa functia de Director Comercial Dacia in cadrul Directiei de Strategie de Marketing…

- O unitate a fondului de investitii Sequoia Capital l-a dat in judecata pe Zhao Changpeng, fondatorul celui mai mare exchange de criptomonede din lume, potrivit Bloomberg. Disputa legala a fost initiata in urma unui acord de finantare care nu a fost finalizat, potrivit cererii depus in tribunal.…

- Cel mai puternic om al planetei il ataca pe cel mai bogat om al planetei: presedintele american Donald Trump si-a exprimat preocuparea ca grupul Amazon al lui Jeff Bezos, declarat in martie de Forbes nr. 1 in topul averilor pe plan mondial, plateste impozite prea mici, relateaza AFP.