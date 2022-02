10 IMAGINI și VIDEOCLIPURI de la invazia Rusiei în Ucraina care de fapt sunt FAKE Rusia a invadat oficial Ucraina, declanșand un razboi inutil care are potențialul de a provoca suferințe umane extreme și de a crea milioane de refugiați . Dar nu crede tot ce vezi pe internet acum, mai ales daca verifici site-uri de socializare precum Twitter, Facebook, YouTube și TikTok. Fotografiile și videoclipurile care ies din Ucraina sunt ingrozitoare, cu stațiile de frontiera ale țarii distruse de trupele ruse, aeroporturile Ucrainei sub foc și rachetele rusești care aterizeaza la Kiev. Dar nu tot ce este distribuit pe rețelele sociale in acest moment este demn de incredere. De fapt, Gizmodo… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

