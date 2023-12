10% dintre studenții Universității Transilvania din Brașov beneficiază de burse sociale și alte forme de sprijin material Peste 2.000 de studenți ai Universitații Transilvania din Brașov primesc ajutor financiar din partea Universitații, fie sub forma de burse, fie sub forma de reducere a taxei de școlarizare sau cazare și masa gratuite. Dintre aceștia, 1400 de studenți beneficiaza de burse sociale in valoare de 900 de lei/luna. In total, 30% din fondul de burse al Universitații este alocat burselor sociale. Aceste forme de sprijin material se acorda studenților cu venituri familiale mici, studenților orfani, celor proveniți din familii monoparentale și studenților cu probleme de sanatate. Un alt tip de bursa oferita… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firma care asigura iluminatul stradal in Brașov s-a gandit ca, daca nu va fi zapada in Piața Sfatului, ar putea sa o produca, astfel incat localnicii și turiștii sa simta spiritul Craciunului.

- Ninsori abundente și viscol au fost raportate, sambata seara, in județul Brașov. Autoritațile intervin cu utilaje de deszapezire pe doua porțiuni de drum, transmite Tudor Duțu, directorul DRDP Brașov.

- Un tanar de 22 de ani, din Brașov, a fost arestat preventiv. El este acuzat ca si-a creat un cont pe o retea de socializare si ar fi adus elogii unor organizatii teroriste din Orientul Mijlociu si unor lideri ai acestora. DIICOT anunta, sambata, ca procurorii au dispus retinerea pentru o perioada de…

- Colegiul Silvic „Bucovina" (CSB) din Campulung Moldovenesc a organizat vineri, 10 noiembrie, la Bucovina Grand Salon, Balul Bobocilor. Gazdele spectacolului au fost Teodora Bedrule și Alexandru Babau, elevi in clasa a XII-a. Consiliul elevilor CSB s-a ocupat de programul ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr o coliziune frontala pe DN 73 intre localitatileRasnov si Tohanu Nou, judetul Brasov, circulatia fiind oprita in ambele sensuri.In urma impactului, trei persoane necesita ingrijiri medicale.Traficul…

- Peste 20.000 de studenți de la toate ciclurile de studii au inceput, astazi, cursurile la Universitatea Transilvania din Brașov. Dintre aceștia, peste 17.000 sunt la ciclul de licența. Numarul studenților este tot mai mare, de la an la an. Dar cea mai semnificativa creștere este cea a studenților straini.…

- Dupa ce conducerea Universitații Transilvania din Brașov a anunțat ca va majora tarifele de cazare la camin, zeci de studenți revoltați de aceasta situație au decis sa organizeze un protest pentru ca sunt nemulțumiți de aceasta decizie, anunța Brașov.net. Tinerii spun ca scumpirea taxelor de cazare…

- Doi barbati din Irak si India, aflati in situatii ilegale au fost depistati ieri de politistii de imigrari din Bucuresti. Unul dintre acestia a fost introdus in Centrul de Cazare a Srainilor Luati in Custodie Publica Otopeni, pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre, iar pe numele celui de…