10% dintre formele severe Covid, asociate cu leziuni cardiace. Cum se produc

Stiri pe aceeasi tema

- Raceala obișnuita ar putea oferi un nivel de protecție impotriva COVID-19: STUDIU Raceala obișnuita ar putea oferi un nivel de protecție impotriva COVID-19: STUDIU Potrivit unui studiu revizuit, lupta naturala a organismului impotriva unei raceli ar putea oferi o oarecare protecție și in fața noului…

- Riscul de spitalizare cu varianta Omicron este mai mic cu 45%, comparativ cu varianta Delta. STUDIU Riscul de spitalizare cu varianta Omicron este mai mic cu 45%, comparativ cu varianta Delta. STUDIU Riscul de internare in spital a persoanelor infectate cu varianta Omicron a COVID-19 este cu 40-45%…

- Riscul de internare in spital al celor infectați cu varianta Omicron a coronavirusului este cu 40% pana la 45% mai mic decat in cazul pacienților cu varianta Delta, potrivit unui studiu realizat de Imperial College din Londra, citat de Reuters. “In general, am gasit indicii ale unei reduceri a riscului…

- Un studiu realizat de Imperial College din Londra a constatat ca riscul de internare in spital al persoanelor infectate cu varianta Omicron a coronavirusului este cu 40% pana la 45% mai mic decat in cazul pacienților cu varianta Delta, informeaza Reuters, citat de HotNews.ro . Cercetatorii au dat publicitații…

- Riscul de internare in spital al celor infectați cu varianta Omicron a COVID-19 este cu 40% pana la 45% mai mic decat in cazul pacienților cu varianta Delta, potrivit unui studiu britanic. „In general, am gasit indicii ale unei reduceri a riscului de spitalizare pentru infecțiile Omicron in raport cu…

- "In general, am gasit indicii ale unei reduceri a riscului de spitalizare pentru infecțiile Omicron in raport cu cele Delta, facand o medie a tuturor cazurilor din perioada de studiu", spun cercetatorii despre studiul care a analizat datele de la cazurile confirmate prin teste PCR in Anglia in perioada1-14…

- Infecțiile cu Omicron au fost depistate in peste 60 de țari. OMS avertizeaza asupra unui risc la nivel global, chiar daca noua varianta nu ar fi atat de severa precum Delta. Experții OMS susțin ca exista semne potrivit carora persoanele vaccinate, dar și cele vindecate de Covid-19, nu dezvolta suficienți…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie au anuntat ca au identificat proteinele din noul coronavirus care sunt recunoscute de celulele T ale persoanelor expuse la SARS-CoV-2 dar care nu se infecteaza, oferind astfel o noua pista de cercetare dezvoltatorilor de vaccinuri anti-COVID-19, informeaza Agentia…