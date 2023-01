10 cărți de la ap! (ACT și Politon) care te vor ajuta să ai o dietă sănătoasă în 2023 Luna ianuarie este perfecta pentru a ne cantari alegerile alimentare și a ținti catre o dieta mai sanatoasa pentru anul care incepe. Iata o selecție de titluri de non-ficțiune de top din portofoliul editurii ap ! (ACT și Politon), lecturi in care vei gasi indrumarea și motivația pentru a face schimbarile necesare unui stil de viața mai sanatos in 2023. ap! (ACT și Politon) crede in dezvoltarea continua și aduce cititorilor romani titluri care acopera o gama variata de subiecte din sfere precum: dezvoltare personala și profesionala, antreprenoriat, spiritualitate și wellbeing, oferind iubitorilor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dar cercetatorii la Universitatea Harvard au realizat un top ce include patru diete, in functie de cat sunt de eficiente in prevenirea riscului de deces prematur.In ciuda conceptiei generale, o dieta echilibrata este mai buna pentru longevitate decat dietele care exclud complet produsele de origine…

- Este adevarat ca odata cu inaintarea in varsta și kilogramele in plus se dau jos mult mai greu. In general, la 20 de ani avem un metabolism mai alert, o musculatura tonifiata și suntem mult mai activi. Insa, odata ce trec anii incepem sa pierdem din masa musculara, iar slabitul poate sa devina mai dificil…

- In primul rand, pentru a va da seama de ce muraturile va pot ajuta sa slabiți, este bine de cunoscut faptul ca au foarte puține calorii.Mai precis, un castravete murat de peste 140 de grame nu are decat 17 calorii, 200 de grame de varza murata nu au decat 25 de calorii și o gogonea medie are aproximativ…

- Daca te confrunți cu caderea parului, trebuie sa știi ca exista cateva soluții eficiente, dar simple care te pot ajuta sa rezolvi aceasta problema. Nu este vorba de amestecuri - minune, ci de o leguma pe care ar trebui sa o incluzi in alimentație.

- Nu mai e un secret: carbohidratii au o reputatie proasta. Daca te plangi ca te-ai ingrasat si ceri sfaturi de slabit, oricine iti va spune in primul rand sa renunti la paine si paste fainoase. Adica nu e de ajuns sa tai de pe lista Nutella, bomboane, croissante cu unt si sucuri acidulate, trebuie sa…

- Deși postul reprezinta eliminarea unor alimente din dieta, este un moment perfect de detoxifiere a organismului, prin introducerea de fructe și legume proaspete, pregatite cat mai simplu, ca sa ne menținem sanatoși.

- Iți dorești o piele perfecta, dar in același timp și sanatoasa? Daca te confrunți cu vergeturile, noi venim in ajutorul tau și iți prezentam amestecul din doua ingrediente care te va ajuta sa le diminuezi și sa fie greu de observat. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Morcovii sunt un aliment excelent pentru scaderea in greutate. Au calorii putine si multi nutrienti. O ceasca de morcovi cruzi are doar 50 de calorii, adica 3% din aportul caloric recomandat zilnic (pentru o dieta de 1500 de calorii). Daca vrei sa stii cum slabesti repede, redu consumul caloric zilnic…