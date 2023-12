Stiri pe aceeasi tema

- Willi Weber, cel care l-a remarcat pe Michael Schumacher in 1988 inainte de a gestiona interesele septuplului campion mondial timp de peste doua decenii, este in conflict cu familia Schumacher, care nu l-a lasat sa il viziteze pe german de cand acesta s-a intors in Elvetia, unde locuieste, informeaza…

- Jean Todt (77 de ani), fostul șef al Scuderiei Ferrari, este unul dintre puținii oameni care l-au vizitat pe Michael Schumacher (54) dupa accidentul pe care fostul pilot de Formula 1 l-a suferit la schi in 2013. La 10 ani distanța de atunci, el refuza in continuare sa raspunda la intrebarea „Cum este…

- Mick Schumacher (24 de ani), fiul septuplului campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher (54), a semnat cu Alpine in Campionatul Mondial de Anduranța (WEC), urmand sa concureze pentru constructorul francez in 2024, la categoria Hypercar. La finele lui 2022, Mick Schumacher a aflat ca și-a pierdut…

- Fostul mare campion de Formula 1 a stat in coma șase luni, iar de atunci situația sa este invaluita in mister. Familia lui Michael Schumacher a decis, la 10 ani de la teribilul accident, sa ofere mai multe detalii despre ziua accidentului, dar si despre starea actuala a legendarului pilot de Formula…

- WhatsApp a ales echipa de Formula 1 Mercedes pentru prima sa sponsorizare in domeniul sportului, un acord multianual care le va oferi celor care urmaresc echipa de opt ori campioana mondiala continut exclusiv si actualizari din timpul cursei prin intermediul serviciului de mesagerie privata detinut…

- Domina cu autoritate lumea Formulei 1 de cateva sezoane, dar surprinde atunci cand vine vorba despre perioada in care se mai vede pilotand in Marele Circ. Max Vestappen spune ca se simte ca „intr-un sac” și ca nu crede ca va ajunge sa fie prezent pe circuite la varste inaintate precum Fernando Alonso…

- Pirelli si-a prelungit contractul ca furnizor exclusiv de pneuri pentru Formula 1 cel putin pana la sfarsitul anului 2027. Producatorul a fost preferat in locul celor de la Bridgestone. Pirelli este furnizor pentru Formula 1 din 2011. Pirelli va furniza, de asemenea, pentru campionatele F2…

- Apple ar fi dispusa sa plateasca doua miliarde de dolari pe an pentru a dobandi drepturile exclusive de streaming pentru Formula 1, sustin surse citate de revista Business F1. Posibila viitoare propunere Apple ar aduce pentru Formula 1 aproximativ dublul banilor pe care aceasta ii primeste in prezent…