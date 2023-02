Stiri pe aceeasi tema

- Cum te ajuta alimentațiaCercetatorii susțin faptul ca exista alimente și nutrienți care ajuta la promovarea sanatații mintale prin:Inhibarea inflamațieiCombaterea radicalilor liberi cu scopul de a reduce stresul oxidativSusținerea nivelurilor optime de neurotransmițatori – dopamina, serotonina și norepinefrina,…

- Gazele sunt motivul principal al balonarii, care se acumuleaza dupa ce ai mancat. Acestea se formeaza la nivelul tractului digestiv atunci cand mancarea nedigerata este descompusa sau atunci cand inghiți aer. Toata lumea inghite aer atunci cand consuma bauturi sau mancare, dar unele persoane pot inghiți…

- O dieta care se bazeaza doar pe o singura categorie de alimente este un lucru greșit. Grepfrut, cartofi, banane – toate sunt mancaruri sanatoase atunci cand sunt consumate cu moderație, dar nu trebuie sa fie singurele alimente pe care le mananci pe durata intregii zile.Avocado este sanatos și duce la…

- In perioada de iarna apar tot mai multe persoane care se confrunta cu raceala sau gripa. Pentru a avea o imunitate de fier, trebuie sa consumam mai multe alimente pline de nutrienți. In acest fel, ne vom feri, in mod natural, de virușii care vor sa-și faca de cap in organismul nostru. Ele sunt la indemana…

- In locul unei diete stricte, care ar fi aproape imposibil de respectat pe parcursul intregii vieți, un medic cardiolog celebru recomanda cateva schimbari eficiente și ușor de pus in practica. Dr. Harmony Reynolds, din SUA, a dezvaluit cinci alimente pe care nu le mananca niciodata, dar și alternativele…

- Pentru noi a fost o adevarata surpriza sa aflam ca multe din produsele alimentare pe care le consumam de obicei creeaza un mediu acid in organism, lucru ce incetinește procesele metabolice. De aici apar kilogramele in plus, imbatranirea prematura și alte afecțiuni. Unica soluție este restabilirea echilibrului…

- Un cardiolog cunoscut in SUA spune ca e aproape imposibil sa urmezi toata viața o dieta „perfecta”, insa exista o serie de schimbari inteligente pe care le poate face oricine in regimul alimentar, care ajuta la menținerea sanatații inimii, fara a elimina satisfacția gustului.

- Postul nu ar trebui sa se limiteze doar la eliminarea produselor de origine animala. Este important sa includem alimente cat mai sanatoase, care conțin numeroase vitamine, minerale și nutrienți, scrie eva.ro. Pe langa legumele și fructele pe care le consumi de obicei cand ții post, include și aceste…