Camera de Comerț și Industrie Maramureș in colaborare cu Centrul comercial Baia Mare Value Centre pregatesc cea de-a doua ediție a evenimentului Auto Show Maramureș. In perioada 10 – 12 iunie, la Baia Mare Value Centre, in zona exterioara aferenta centrului comercial (parcare) vor fi aduse in atenția publicului larg interesat și pasionat de acest eveniment automotive cele mai noi modele și tehnologii din domeniul auto. Cea de-a II-a ediție a evenimentului AUTO SHOW Maramureș incurajeaza promovarea pe piața locala și regionala a industriei auto și contribuie la consolidarea relațiilor parteneriale…