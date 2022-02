1 Martie Marțisor. Felicitări, sms-uri și urări pentru prima zi de primăvară 1 Martie Marțisor. Felicitari, sms-uri și urari pentru prima zi de primavara. Vine primavara, iar daca vrei sa transmiți un gand frumos celor dragi și nu ai inspirația necesara, noi te ajutam. Alege felicitari, sms-uri și urari pentru prima zi de primavara perfecte pentru cei carora vrei sa le transmiți. 1 Martie Marțisor. Felicitari, sms-uri și urari pentru prima zi de primavara Primavara aceasta sa fie ca zambetul, bunatatea si optimismul tau! O primavara fericita! Un martisor plin de speranta cu o primavara verde si cu mult soare! Un mic martisor si un ghiocel iti daruiesc, ca sa stii ca a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

