Stiri pe aceeasi tema

- ”Blue Air anunta intrarea in serviciul operational a noii aeronave de tip Boeing 737-8 MAX, inmatriculata YR-MXE. Cea de a cincea aeronava Boeing MAX a fost receptionata de Blue Air pe 18 decembrie 2021 si a operat primul sau zbor comercial in aceeasi zi, pe ruta Bucuresti – Stockholm”, a anuntat compania.…

- Un barbat suspectat ca a luat parte la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a fost arestat marți pe aeroportul Charles-de-Gaulle, linga Paris, unde se pregatea sa se imbarce intr-o cursa spre Riad, trasmite noi.md cu referire la știri. Barbatul arestat este un fost membru al Garzii Regale a…

- Un saudit arestat marti in Franta, intrucat era banuit ca este unul din membrii comandoului implicat in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in anul 2018, nu este suspectul cautat de Turcia si a fost eliberat, a anuntat miercuri procurorul general din Paris, potrivit AFP. La controlul…

- In volumul I din ,,Arhiva Dobrogeildquo;, aparut in anul 1916 Constantin C. Moisil publica unul dintre cele mai importante materiale scrise in viata lui: "Numismatica Dobrogeildquo;. Astazi se implinesc 145 de la nasterea lui Constantin C. Moisil profesor de istorie, arheolog si numismat roman, directorul…

- Marina nationala franceza si circa 6.000 de militari din cinci tari aliate din cadrul NATO urmeaza sa finalizeze vineri un exercitiu iesit din comun in Marea Mediterana destinat contracararii unor amenintari "complexe" si "reinarmarii in mars fortat" a unor tari, a explicat joi seful Statului Major…

- Crucile primei biserici romanesti din Sardinia au fost sfintite vineri de trei preoti, intre care Parintele paroh Marian Gaina. Cele sase cruci vor fi montate pe acoperisul bisericii Parohiei romanesti „Sf. Ioan Botezatorul” – Olbia in saptamanile ce urmeaza, conform basilica.ro. „Biserica…

- Hubert Germain, ultimul luptator francez din Al Doilea Razboi Mondial decorat de generalul Charles de Gaulle, a decedat la varsta de 101 ani, a anuntat marti ministrul francez al apararii, Florence Parly, relateaza AFP. ''As dori mai intai sa va informez despre decesul lui Hubert Germain,…