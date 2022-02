1 februarie, începe anul Tigrului de Apă Anul Tigrului de Apa incepe pe 1 februarie și se incheie pe 21 ianuarie 2023. Festivalul Primaverii marcheaza intrarea in noul an si este cea mai importanta sarbatoare traditionala a chinezilor. Conform horoscopului chinezesc, dupa rabdatorul si cumpatatul bivol, gata oricand sa ajute, urmeaza puternicul si indraznetul tigrul. Astrologii chinezi considera zodia Tigrului una norocoasa și plina de șanse. In acest an, vor fi favorizate inițiativele, activitațile indraznețe, planurile mari, afacerile și calatoriile, caștigurile de tot felul și munca in domenii noi. In general, acesta va fi un an pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

