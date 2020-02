1 din 3 angajatori români vrea să recruteze lucrători din străinătate în acest an - studiu Peste 70% dintre companii spun ca principalul motiv pentru recrutarea de angajați straini este lipsa forței de munca specializate de pe piața locala. Alte motive importante pentru importul de personal sunt: productivitatea redusa a angajaților romani (36% dintre respondenți) sau pretențiile salariale ridicate raportat la cerințele jobului sau aptitudinile candidaților (27% dintre respondenți).

Principalele poziții pentru care companiile de pe piața locala ar apela la angajați din strainatate sunt cele de muncitori necalificați (45% dintre angajatori), ingineri/specialiști in domenii diverse… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70- dintre companii spun ca principalul motiv pentru recrutarea de angajati straini este lipsa fortei de munca specializate de pe piata locala. Alte motive importante pentru importul de personal sunt: productivitatea redusa a angajatilor romani (36- dintre respondenti) sau pretentiile salariale…

- Unul din trei angajatori romani are in plan sa recruteze forta de munca din strainatate, 11% afirmand ca au facut deja demersuri in acest sens, in timp ce 22% spun ca nu exclud aceasta optiune, arata rezultatele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs.

- Aproape un sfert dintre angajatori iau in calcul sa angajeze personal din strainatate in perioada urmatoare, iar alți 11% spun ca au facut deja demersuri in acest sens. Totodata, 22% dintre companii nu exclud aceasta opțiune, arata rezultatele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. …

- Aproape un sfert dintre angajatori iau în calcul sa angajeze personal din strainatate în perioada urmatoare, iar alți 11% spun ca au facut deja demersuri în acest sens. Totodata, 22% dintre companii nu exclud aceasta opțiune, arata rezultatele unui sondaj efectuat de o platforma online…

- Aproape un sfert dintre angajatori iau in calcul sa angajeze personal din strainatate in perioada urmatoare, iar alți 11% spun ca au facut deja demersuri in acest sens. Totodata, 22% dintre companii nu exclud aceasta opțiune, arata rezultatele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs.…

- Aproape un sfert dintre angajatori ia in calcul sa angajeze personal din strainatate in perioada urmatoare. 11% spune ca a facut deja demersuri in acest sens. Totodata, 22% dintre companii nu exclude aceasta opțiune, arata rezultatele unui sondaj facut de BestJobs, potrivit Mediafax.Peste…

- Exodul din tara, confirmat de Comisia Europeana. Romania a fost cel mai mare exportator de forta de munca din Uniunea Europeana. Circa 173.000 de romani s-au angajat in alte state membre UE in 2018, informeaza Zf.ro . Romania a fost cel mai mare exportator de angajati din Uniunea Europeana in 2018,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 403 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania Post-ul Vrei un loc de munca in strainatate? Sunt 403 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European! apare prima data in Gazeta Dambovitei .