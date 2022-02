Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat in Marea Britanie arata ca unii dintre pacienții care se resimt și la luni de zile dupa vindecarea de COVID au sechele pulmonare ascunse, ce nu pot fi depistate la radiografie sau la CT. Au putut fi localizate folosind o noua metoda de scanare cu gaz xenon, informeaza TVR . Sunt persoane…

- Boala determinata de infecția cu Covid -19 este o situație patologica ce afecteaza intr-o masura mai mare sau mai mica toate organele și sistemele corpului omenesc. Ea produce, din fericire, modificari care de cele mai multe ori sunt complet reversibile dupa cateva satamani de la dispariția simptomelor.…

- De la inceputul valului 4, peste 200 dintre romanii care au fost vindecați de Covid-19 s-au reinfectat și au ajuns in spitale, conform unor date furnizate de 28 de direcții de sanatate publica din țara, pentru Libertatea. In data de 31 octombrie, numarul pacienților declarați vindecați era de 1.405.694.…

- Peste 200 dintre romanii declarati vindecati de COVID au ajuns in spitale, reinfectati, in valul 4 al pandemiei, conform datelor furnizate ziarului Libertatea de 28 dintre DSP-urile din intreaga tara. Cazurile de reinfectari sunt rare, iar majoritatea nu fac forme grave de boala, spun medicii romani,…

- La Iasi a fost inaugurata, astazi, prima clinica din zona Moldovei pentru recuperarea pacientilor care au fost infectati cu SARS CoV-2. Potrivit unor statistici oficiale, peste 40 la suta din persoanele infectate raman cu sechele respiratorii, cardiace, neurologice si psiho-emotionale. Managerul clinicii,…

- Valul 4 , poate cel mai dramatic de pana acum, a fost depasit, se pare. Dar medicii specialisti atrag atentia asupra sidromului post-COVID, de care sunt afectati tot mai multi fosti infectati. 43- dintre cei care au trecut prin infectia cu SARS-COV 2 raman cu sechele, adesea grave, care le afecteaza…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 11 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 29 persoane. In aceeași perioada de referința au decedat 7 persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Din totalul celor 590 pacienți internați…

- Theo Rose se confrunta cu problemele, dupa ce a avut covid-19. Cantareața a povestit ca a ramas cu cateva sechele dupa infecția cu virusul. Cu ce sechele a ramas Theo Rose dupa covid Theor Rose s-a simțit rau cu cateva zile in urma și a decis sa mearga la un medic pentru a se asigura […] The post Theo…