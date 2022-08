La 21 august este marcata Ziua internationala pentru comemorarea si omagierea victimelor terorismului, conform www.un.org . Este marcata anual, fiind instituita in baza Rezolutiei 72/165 a Adunarii Generale a Natiunilor Unite. Marcarea acestei zile are rolul de a contribui la consolidarea eforturilor depuse de Adunarea Generala a ONU, de Comisia pentru Drepturile Omului si de Consiliul pentru Drepturile Omului pentru promovarea si protejarea drepturilor victimelor terorismului. In plus, Adunarea Generala reconfirma promovarea si protejarea drepturilor omului si statul de drept in plan national…