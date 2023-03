1 aprilie, Ziua pacalelilor: secretul unei farse reușite și cand poți avea ghinion daca pacalești pe cineva 1 aprilie: este data in care, in fiecare an, este marcata Ziua pacalelilor, numita și Ziua pacalitului sau Ziua nebunilor (April Fools’ Day). Este o zi menita sa descrețeasca frunțile, in care se fac farse, iar toata lumea pacaleste pe toata lumea. In aceasta zi, copiii le joaca farse parintilor sau bunicilor, descretindu-le fruntile, adultii […] Citește 1 aprilie, Ziua pacalelilor: secretul unei farse reușite și cand poți avea ghinion daca pacalești pe cineva in Alba24 .