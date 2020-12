Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, a intrat in vigoare la o zi dupa ce statul a stabilit un record de peste 30.000 de cazuri noi de Covid-19, aparute in zone din sudul Californiei, unde mai putin de 15% din paturile de spital de terapie intensiva raman disponibile. In plus, cinci comitate…

- Statele Unite au anunțat luni noi sancțiuni împotriva Beijingului, într-un moment în care fermitatea împotriva Chinei, ridicata drept „cea mai mare amenințare la adresa democrației”, pare a fi subiectul unui consens din ce în ce mai mare între echipa lui…

- Camera inferioara a Congresului SUA a aprobat vineri un proiect de lege pentru eliminarea cannabisului de pe lista federala a drogurilor periculoase, un pas istoric catre dezincriminarea marijuanei în Statele Unite, relateaza AFP. Textul a fost aprobat (228 pentru, 164 împotriva) de…

- Facultatea de Psihologie și Știintele Educației din cadrul Universitații „Ovidius” din Constanța, prin Departamentul de Psihologie și Asistența Sociala, a incheiat, recent, un acord de colaborare (Memorandum of Understanding) cu Chicago School of Psychology din Los Angeles, California, Statele Unite…

- Hackerii rusi acuzati de interferenta in alegerile prezidentiale din Statele Unite din 2016 a vizat mai devreme in acest an conturile de e-mail ale Partidului Democrat din California si Indiana si unele centre de reflectie influente de la Washington si New York.

- Planul arata ca populara aplicatie video nu a renuntat la planurile sale de expansiune, in pofida incertitudilor legate de proprietarii sai. Presedintele american Donald Trump a ordonat companiei mama ByteDance, din China, sa vanda TikTok, pe fondul ingrijorarilor legate de securitatea datelor personale…

- Vaticanul a reînnoit acordul încheiat în 2018 cu China în pofida condamnarii Statelor Unite și avertismentelor venite din partea preoților chinezi clandestini care sunt loiali Romei ca au devenit și mai marginalizați în ultimii doi ani, transmit AFP și France24.Regimul…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala, invita liceeni cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2021-2022. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii și iși propune…