Zuckerberg a pierdut anul trecut mai multi bani decat orice alt miliardar. Cui i-a mers in schimb foarte bine

Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a depasit capitalizarea bursiera a Apple cu pana la 3 miliarde de dolari, producatorul softului Windows beneficiind de optimismul investitorilor legat de cererea de servicii cloud. Actiunile Microsoft au crescut, miercuri, cu 3%, conferind companiei o valoare de piata de pana la…

- Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea…

- Microsoft a redevenit vineri a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon.com, care au sters 65 de miliarde de dolari din capitalizarea retailerului online. Pe primul loc se afla Apple, cu o capitalizare bursiera de peste 1.000…

- Gates (62 de ani) a mai afirmat ca i-ar fi greu sa-si imagineze un sistem capabil sa asigure oamenilor acces la medicamente, electricitate si alfabetizare la fel de bine ca sistemul capitalist. "Nu exista dovezi ca un sistem alternativ ar functiona bine", a mentionat Bill Gates intr-o intalnire…

- Cofondatorul Microsoft, miliardarul Paul Allen, a murit, luni seara, in Seattle, la varsta de 65 de ani. El a fost un investitor, antreprenor si filantrop care a influentat multe aspecte ale vietii moderne - de la tehnologie si stiinta la sport si muzica. "Cu o tristete profunda,…

- Au saracit vazand cu ochii. Vorbim de miliardarii aflat in top 500 cei mai bogați oameni de pe pamant.Cei mai bogați 500 de pamanteni au pierdut din cauza prabușirii burselor 99 de miliarde de dolari, aceasta fiind a doua mare cadere, intr-o singura zi, din Bloomberg Billionaires Index din…

- Facebook a lansat doua boxe inteligente prevazute cu ecran tactil si camera video, reprezentand prima incursiune a companiei in domeniul hardware-ului. Portal si versiunea sa mai mare Portal+ au fost construite in principal pentru videoconferinte, noteaza CNN. Cele doua boxe includ…

- Romania se situeaza pe locul 45 intr-un clasament al primelor 100 de tari ca valoare a brandului de tara, in crestere fata de locul 49 pe care se situa in 2017, in conditiile in care valoarea brandului de tara al Romaniei a crescut cu 27%, pana la 222 de miliarde de dolari, arata un studiu publicat…