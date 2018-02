Stiri pe aceeasi tema

- Zachary Jianglinchao este noul Country Manager Huawei Consumer Business Group Romania, producatorul de smartphone-uri care ocupa locul 2 pe piața locala, în ceea ce privește cota de piața. Angajat al Huawei de peste 10 ani, Zachary Jianglinchao a fost timp de 2 ani Product Manager…

- Criptomonedele nu mai sunt o enigma pentru multi dintre romani, o parte dintre acestia inregistrand castiguri de pe urma fluctuatiilor semnificative. Lipsa metodelor de impozitare a acestor castiguri nasc o serie de polemici in randul autoritatilor la nivel global, care sunt in cautarea unor solutii.…

- Firma romaneasca de borkeraj BT Capital Partners (BTCP) a inceput un parteneriat cu americanii de la Cabrera Capital Markets, unul dintre liderii globali in servicii de brokeraj, pentru a furniza investitorilor din SUA servicii de tranzactionare si analize pe piata de capital din Romania, a anuntat,…

- Cu date care arata ca numarul device-urilor conectate prin ”Internet of Things” (IoT) va crește de la 2,5 mld. în 2017, la 5,4 mld. în 2020[1], apropierea dintre domeniul de securitate și cel de telecomunicații devine una naturala. Toate companiile tind spre centralizarea…

- Dacia Duster a aratat ca este dorita de foarte multi oameni. Atat in Romania, cat si la nivel european, Duster-ul produs la Mioveni a reusit sa aduca sume frumoase acasa incasate din vanzari. Si este in continua crestere. Ar putea fi greu sa condamni o asemenea masina ca se ridica pe trepte din ce…

- Vanzarile de ciocolata ar putea ajunge in acest an la un nivel record, depasind pragul de 5 miliarde lei (circa 1 miliard euro), dupa un avans de 20% anul trecut, pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, dar si al consolidarii pietei si dezvoltarii ofertelor, arata o analiza…

- Antreprenorii romani pot descarca acum un calendar al principalelor taxe din Romania, in care vor regasi ce formulare trebuie sa depuna in 2018 si care sunt datele scadente pentru depunerea lor si pentru plata impozitelor.

- Valoria, companie ce ofera servicii de training, consultanta si executive coaching își extinde gama de servicii pe segmentul studiilor de piața. Cu o experiența cumulata de zeci de ani în cercetarea aprofundata a pieței din România, echipa de profesioniști Valoria a lansat studii…

- ”Suntem in compania selecta a firmelor europene de varf care au reușit o astfel de performanța. Soft-ul IACS, realizat de echipa SIVECO, este unul extrem de complex, iar particularitațile Romaniei l-au facut printre cele mai dificile din Europa. Ne-am mobilizat, așa cum echipa noastra a facut-o de fiecare…

- Construit in 1926, Aeroportul din Galati a fost al doilea aeroport din Romania, el fiind locul de plecare catre Bucuresti a primului zbor romanesc cu bilet platit. Din cel mai vechi aeroport romanesc – Bucuresti-Baneasa – nu s-a mai pastrat nimic din cladirile construite in prima faza, asa ca singurul…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Marturia cutremuratoare a jurnalistei Miriam Eugenia Soare care a detaliat chinul cumplit la care a supus-o sistemul de sanatate din Romania de cand a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, arata, din nou, ca sistemul de sanatate romanesc nu e in sprijinul pacientului ci parca impotriva acestuia.

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Producatorul de minereu Vast Resources, printre ai carui actionari se regasesc fonduri de investitii precum Barclays, a incheiat luna aceasta un acord de finantare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading, una dintre cele mai mari companii integrate de energie și de comercializare a marfurilor…

- 10 milioane de telefoane și accesorii mobile, cumparate in Romania in 2017 Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane din Romania. Estimarea ia în calcul…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, in conditiile in care cea mai mare parte a cererii a venit din partea companiilor de logistica, transport si distributie, care au inchiriat…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti,…

- Anul 2018 a inceput cu scumpiri si un euro in crestere. S-a majorat pretul gazelor si al energiei electrice, inclusiv rovinieta s-a scumpit, iar inflatia este asteptata sa ajunga la 3,4%, potrivit specialistilor. Toate aceste scumpiri se vor reflecta in pretul produselor. Practic, producatorii se vad…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- Antreprenorii romani ar trebui sa incerce sa iasa pe pietele externe, iar, in ajutorul lor, trebuie facut un puternic lobby guvernamental si privat pentru Romania, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO).

- Piata asigurarilor nu e ferita de socuri si falimente in acest an. City Insurance, societate cu o situație financiara inca incerta, care detine 40% din politele RCA din Romania, lasa sub semnul intrebarii politele a circa doua milioane de clienti, in condițiile in care preluarea firmei de catre un investitor…

- Raportat la consumul de energie electrica necesar in Romania și la resursele de care dispune aceasta, Complexul Energetic Oltenia constituie un pilon de baza al Sistemului Electroenergetic Național, se precizeaza intr-un comunicat al CEO. In anul 2017, CE Oltenia a funcționat in medie…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Lantul american de restaurante Taco Bell, care vinde mancare cu specific mexican, isi marcheaza prezenta pe piata locala anul acesta, printr-o unitate in centrul comercial Baneasa Shopping City, unul dintre cele mai importante din Romania ca incasari.

- Conceptul de “B&B” (bed&breakfast) in turism l-am cunoscut de la americani, prin site-uri de profil. Aici, mii de romani, persoane fizice sau patroni de pensiuni iși inchiriaza deja locuințele in regim hotelier. Pentru mulți dintre ei, aceasta fiind principala forma de promovare. Dar cum ar fi ca un…

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Piata serviciilor medicale private din Romania este intr-o continua crestere. MedLife, Regina Maria, Sanador, Medsana, Medicover - afla din articol care dintre acesti furnizori de servicii medicale din Romania are o cifra de afaceri mai mare si ce realizari au obtinut companiile in 2017. 0 …

- Guvernul a stabilit, joi, printr-o hotarare, ca 7.000 de lucratori straini sa fie nou admisi pe piata fortei de munca din Romania, in 2018, in baza avizelor de angajare sau detasare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- Industria online din Romania si piata de comert online au unul dintre cele mai mari ritmuri de crestere din regiune. In 2014, piata online locala depasea pentru prima data pragul de 1 miliard de euro, estimarile pentru 2017 vizand o incredibila suma ce se va apropia de 3,2 miliarde de euro. „O asemenea…

- Piața pariurilor online s-a stabilizat deja in Romania, iar in acest moment avem 5 case de pariuri online de top licențiate definitiv la ONJN pana cel puțin in 2026. Pariorii de top de la noi din țara ne-au transmis la finele anului trecut un mesaj important, caruia fiecarui pasionat de jocuri de…

- O investigație “aprofundata” a fost lansata de Comisia Europeana pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial. Investigația vine ca urmare a unei…

- Autoritatile din Romania dau asigurari ca explozia la nodul de gaze din Austria nu se va resimti in pretul gazelor naturale din tara, insa analistii cred ca pe termen lung exista aceasta posibilitate.

- ROMBAT este parte a grupului sud-african METAIR Investments Limited, al treilea producator de pe piata de baterii din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. 2017 a reprezentat al treilea an consecutiv de crestere a vanzarilor bateriilor ROMBAT, luna noiembrie fiind cea mai buna luna din ultimii 10…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- ♦ Principalele obstacole pe care le intampina antreprenorii atunci cand vor sa porneasca o afacere sunt educatia precara si accesul la finantare, a caror importanta a crescut anul acesta comparativ cu 2016, in timp ce problemele legate de birocratie s-au diminuat semnificativ in perceptia oamenilor…

- "Daca in urma cu cateva zeci de ani increderea se baza pe conceptul: 'am incredere in tine pana la proba contrarie', astazi increderea se bazeaza pe alt concept: 'nu am incredere in tine, pana la proba contrarie'. Cred ca pe scurt asa se poate explica situatia pietei de asigurari, prin prisma relatiei…

- 2017 a reprezentat al treilea an consecutiv de creștere a vanzarilor bateriilor ROMBAT, luna noiembrie fiind cea mai buna luna din ultimii 10 ani, din acest punct de vedere, pe piața aftermarket din Romania, transmite compania intr-un comunicat. „Faptul ca luna noiembrie 2017 a fost cea mai buna…

- Antreprenorii din Romania vor putea obtine fonduri europene nerambursabile de maximum 100.000 de euro pentru crearea de intreprinderi sociale, intr-o noua linie de finantare pentru dezvoltarea antreprenoriatului in acest sector, conform unei propuneri de Ghid al solicitantului.

- Sectorul IT&software romanesc, unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei, tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile tot mai vitrege din piața, provocate pe…

- Sectorul IT&software romanesc tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderi mici și mijlocii, se confrunta cu condiții vitrege in piața, provocate pe de o parte de concurența acerba a multinaționalelor și pe de…

- Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune ca viețile a aproape 100 de copii sunt puse in pericol in acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul a izbucnit in lacrimi, devoaland faptul ca, din cauza acestei probleme,…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare si contributii anuntate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajatii romani sa nu mai fie la fel de optimisti in privinta viitorului lor pe piata muncii. "Impreuna cu elemente percepute a fi negative, specifice companiilor…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Viața bate filmul, iar milionarii pot fi și atipici!Locuiește la bloc și nu conduce mașina. A renunțat sa faca școala de șoferi și iubește dansul sportiv. Din cand in cand folosește metroul, dar mai ales știe ca a greși este omenesc și ca, in echipa pe care o conduci, sta succesul reușitei tale. Milionarul…

- Gheorghe Hagi a vorbit, intr-o conferinta de presa maraton, despre problemele din fotbalul romanesc, printre care reducerea numarului echipe din toate esaloanele. El le-a solicitat tuturor factorilor de decizie din sport sa se implice mai activ. "Polonia s-a dus, a crescut. Cehia, la fel,…

- Potrivit unui comunicat al Eurostat din 17 noiembrie 2017, Romania figureaza pe luna septembrie a anului curent in fruntea statelor care au inregistrat cele mai mari scaderi ale volumului productiei fata de luna precedenta in sectorul constructiilor (-4,6% la noi, fata de -3,8% Ungaria si -2,4% Slovacia,…

- In perioada analizata, decembrie 2016- iulie 2017 , preturile la nivelul economiei romanesti au inregistrat o evolutie ascendenta, comparativ cu luna decembrie 2016, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Dupa o scadere a preturilor in primele doua luni ale anului 2017, avand…