Amintim ca fostul președinte al USR, Nicușor Dan, a anunțat luni, prin intermediul unui comunicat de presa, ca s-a inscris in competiția interna din partid pentru desemnarea candidatului pentru Primaria Capitalei.

„Ma bucur de multa sustinere din partea membrilor partidelor de opozitie, in primul rand din USR. Ieri am facut inca un pas important spre implinirea acestui tel. M-am inscris in cursa interna a USR Bucuresti pentru alegerea candidatului USR pentru Primaria Municipiului Bucuresti. Statutul USR si principiile dupa care am fondat acest partid incurajeaza sustinerea competentei…