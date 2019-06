Stiri pe aceeasi tema

- Sute de dansatori imbracati in ii au marcat, luni seara, in Piata Tricolorului din municipiul Tulcea, Ziua Universala a Iei. Flashmobul a fost initiat de Ansamblul Artistic Baladele Deltei, Consiliul local si Primaria municipiului, in deschiderea evenimentului directorul ansamblului, Stefan Coman, amintind…

- 'Am cerut demisia sau demiterea prefectului de Harghita pentru motivul ca lucreaza impotriva cetatenilor din judetul pe care ar trebui sa-l reprezinte, stoparea nationalizarii cimitirului din Valea Uzului, care se afla in proprietatea si administrarea comunei Sanmartin din judetul Harghita si readucerea…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat ca marti va avea loc un protest la Miercurea Ciuc la care se va cere demisia prefectului de Harghita, stoparea nationalizarii cimitirului din Valea Uzului si readucerea acestuia la starea initiala. "Un lucru…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, ca au fost redeschise trei mine in perimetrul Jolotca, din judetul Harghita, oficialul adaugand totodata ca, intr-un an, "va promit ca vom avea toate minele deschise". "Economia romaneasca trebuie…

- Reprezentantii organizatiilor romanesti care au venit la cimitirul de la Valea Uzului sa comemoreze eroii romani au incercat sa forteze intrarea in cimitir si s-au imbrancit cu jandarmii prezenti la fata locului. Cimitirul este inchis cu lacat si un lant. Aproximativ 300 de membri ai comunitatii…

- Ia romaneasca va fi celebrata pe 13 iunie, la Ankara, cu parada "SimfonIa Florilor", ce prezinta costume de patrimoniu si design modern, informeaza un comunicat transmis miercuri AGERPRES. In cadrul prezentarii de moda "SimfonIA Florilor", brandul "Flori de Ie" va prezenta 30 de costume traditionale…

- Romii din Alba Iulia au avut parte, duminica, de un eveniment pregatit special pentru ei, in cartierul Lumea Noua. In program au fost cuprinse spectacole de muzica și dans, discursuri susținute de reprezentanți ai administrației și lideri ai comunitații rome, premierea unor elevi cu rezultate bune la…

- Cele mai luminate minți ale modei Romanești se vor reuni in Timișoara, in cadrul Timișoara Fashion Week, ediția a III-a. Invitații vor avea parte de un un program spectaculos și se vor delecta cu cele mai noi și indraznețe tendințe in materie de moda Romaneasca. Tematica evenimentului este desprinsa…