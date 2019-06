"Ziua de astazi este despre Drapelul Național al Romaniei.

La 26 iunie 1848 era inregistrata cea dintai menționare oficiala a unui drapel statal romanesc in cele trei culori – albastru, galben și roșu, ca steag al principatului Tarii Romanesti. Aceasta este și semnificația alegerii zilei de 26 iunie drept Ziua drapelului national al Romaniei, proclamata astfel prin lege, in 1998, și sarbatorita, de atunci, in fiecare an.

Romanii s-au identificat de sute de ani cu cele trei culori, care se regasesc in blazoanele, in stindardele și in multe alte elemente simbolice ale domnitorilor…