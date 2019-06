Zilele Lacului Surduc – ziua doi: defilare de ambarcațiuni, evenimente pentru copii și muzică populară A doua zi a Zilelor Lacului Surduc a inceput de dimineața, de la ora 8, cu un concurs de pescuit pentru copii și continua cu tot felul de activitați pe malul lacului. Va prezentam programul Zilelor Lacului Surduc, duminica, 23 iunie: 9,00 – 20,00 – Activitați pe malul lacului – Targ cu vanzare de produse și ateliere interactive meșteșuguri locale (olarit, sculptura in lemn, opincarit) Țara Fagetului și Arad 9,00 – 20,00 – Activitați pe mal: volei pe plaja, bedmington 9,00 – 11,30 – Ridicari in balon cu aer cald* 10,00 – 18,00 – Activitați pentru copii Junior… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

