ZILE LIBERE 2019. In acest an, salariatii vor avea in total 15 zile nelucratoare de sarbatoare legala. Dintre acestea, cinci vor pica insa in zile de sambata sau duminica. Este si cazul zilei de 1 Iunie, cand este sarbatorita Ziua Copilului. ZILE LIBERE ramase in 2019: 1 iunie (sambata) – Ziua Copilului 16 iunie (duminica) – Rusaliile). 17 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii 15 august (joi) – Adormirea Maicii Domnului 30 noiembrie (sambata) – Sfantul Andrei 1 decembrie (duminica) – Marea Unire 25 decembrie (miercuri) – Craciun 26 decembrie (joi) – Craciun Sarbatorile legale in Romania sunt…