- Un incendiu devastator s-a produs noaptea trecuta in orasul Odesa din Ucraina. Opt oameni au murit din cauza flacarilor care au cuprins un hotel, iar cel putin 10 au fost raniti. In momentul izbucnirii focului, in cladire se aflau 200 de oameni.

- Un roman in varsta de 45 de ani a murit in Italia dupa ce o rusoaica beata l-a spulberat de pe strada pe conaționalul nostru care mergea pe o bibicleta. Luni, 22 iulie 2019, 21:51 Tragicul accident a avut loc in localitatea Capaccio Paestum, in provincia Salerno, a anunțat gazetaromaneasca.com. Romanul…

- Explozie la o uzina chimica din Turcia. Un nor dens de culoare oranj a cuprins, noaptea trecuta, orasul Kutahya. Presa locala scrie ca deflagratia s-ar fi produs de la o scurgere de amoniac, insa cauza exacta urmeaza a fi stabilita.

- Lumea sporturilor este in doliu. Unul dintre cei mai apreciați luptatori de MMA din Romania, Cosmin Dușa, originar din Cugir, județul Alba, a decedat la Chișinau. Tragicul eveniment s-a petrecut cu o zi inainte ca tanarul sportiv sa urce in cușca campionatului Eagles, din Chișinau. In data de 22 iunie…

- "Spania si Franta, Germania si Romania. Acestia sunt cei mai buni tineri ai Europei. Si nu, Italia nu este. Azzurri sunt afara de la Campionatul European, condamnati de preconizatul 0-0 din Franta – Romania la Cesena si chiar de acel esec blestemat din meciul cu Polonia, din al doilea meci din grupa.…

- Orasul italian Sassuolo este astazi in doliu pentru trei localnice, printre care si o romanca. Tinerele si-au pierdut viata intr-un grav accident, pe autostrada, chiar in timp ce se indreptau spre aeroport, ca sa plece in vacanta.

- Șase persoane au murit luni seara in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un spital psihiatric pentru foști combatanți din al Doilea Razboi Mondial și din Afganistan, in Odesa, sudul Ucrainei, au anunțat marți autoritațile, citate de AFP.