Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat joi ca va lasa sa expire in 2021 importantul Tratat pentru control asupra armelor nucleare START incheiat cu SUA, in cazul in care acestea nu se vor arata doritoare sa-l prelungeasca, informeaza AFP si TASS. "Daca nimeni nu doreste prelungirea acordului START,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat joi ca va lasa sa expire in 2021 importantul Tratat pentru control asupra armelor nucleare START incheiat cu SUA, in cazul in care acestea nu se vor arata doritoare sa-l prelungeasca, informeaza AFP si TASS potrivit Agerpres. "Daca nimeni nu doreste…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu intentioneaza sa-l felicite pentru investirea in functie pe noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters si TASS potrivit Agerpres. Putin il va felicita pe nou alesul presedinte…

- Președintele rus Vladimir Putin ar trebui sa se aștepte ca mulți ucraineni sa ii refuze propunerea privind simplificarea procedurii de acordare a cetațeniei ruse, a declarat duminica președintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit agerpres.ro.Vladimir…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski, castigatorul alegerilor prezidentiale din Ucraina, nu ar trebui sa dialogheze direct cu presedintele rus Vladimir Putin, ci cu medierea principalelor puteri occidentale, a declarat consilierul sau pe probleme militare, Ivan Aparsin, citat miercuri de agentiile…

- Castigatorul alegerilor prezidentiale din Ucraina, Volodimir Zelenski, nu trebuie sa negocieze cu reprezentantii autoproclamatelor republici populare din Donbas, iar negocierile cu presedintele rus, Vladimir Putin, trebuie sa se desfasoare numai prin intermediul unui proces de mediere cu implicarea…

- Presedintele ucrainean in exercitiu, Petro Porosenko, s-a exprimat duminica in fata miilor sai de simpatizanti in incinta unui stadion, unde il invitase pentru o dezbatere pe rivalul sau in cursa pentru alegerile prezidentiale, actorul Volodimir Zelenski, potrivit AFP. O scena cu doua…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca stia "de la bun inceput" ca ancheta procurorului Robert Mueller il va exonera pe liderul american Donald Trump de acuzatiile privind o complicitate a acestuia cu Moscova, acuzatii care sunt, potrivit lui Putin, "un delir total", informeaza AFP. "Am…