Zelenski, noul preşedinte al Ucrainei, îndeamnă la consolidarea sancţiunilor impuse Rusiei "Ucraina conteaza pe sustinerea comunitatii internationale si pe consolidarea presiunii diplomatice si a sanctiunilor impuse Rusiei", a declarat, intr-un comunicat, echipa lui Zelenski, un umorist novice in plitica dar care a obtinut duminica o victorie zdrobitoare in turul doi al alegerilor prezidentiale, cu peste 73- din voturile exprimate. Aceasta decizie "este o noua confirmare a adevaratului rol al Rusiei ca stat agresor, care poarta un razboi impot (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, ales duminica noul președinte al Ucrainei, a cerut intarirea sancțiunilor impotriva Rusiei, dupa ce Vladimir Putin a semnat miercuri un decret prin care locuitorii regiunilor separatiste din estul Ucrainei vor putea primi mai ușor naționalitatea rusa, relateaza AFP. De asemenea,…

- Fostul actor de comedie a caștigat cu o majoritate covarșitoare, dupa o campanie cu mesaj anticorupție, dar și populism. Actorul și-a adus personajul in viața reala - a jucat ani la rand rolul unui om obișnuit care a ajuns președinte și s-a luat la lupta cu oligarhii. Daca sunteți curioși, puteți urmari…

- Volodimir Zelenski a declarat duminica seara ca prima sa sarcina ca presedinte al Ucrainei va fi sa incerce sa ii elibereze pe prizonierii ucraineni capturati in cadrul conflictului din estul tarii, relateaza DPA preluat de agerpres.Vezi și: SONDAJ CURS in București - PSD domina scena. Lupta…

- Actualul presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat ca il asteapta pe contracandidatul, actorul Volodimir Zelensi, pe Stadionul Olimpic din Kiev, pe 14 aprilie, pentru o dezbatere inaintea turului doi al alegerilor prezidentialor programat pe 21 aprilie.

- Dupa ce candidatul la funcția de președinte al Ucrainei, Vladimir Zelesnki a lansat invitația catre contracandidatul sau Petro Poroșenko sa participe la dezbateri pe Stadionul olimpic din Kiev in fața cetațenilor și a presei, echipa lui Poroșenko a venit cu un raspuns. O deputata din partidul actualului…

- Pe 14 martie, la Institutul Francez de Relații Internaționale (IFRI) din Paris s-a desfașurat conferința „Alegerile prezidențiale din Ucraina: va caștiga oare țara?". In cadrul evenimentului, mai mulți specialiști și-au expus punctul de vedere cu privire la alegerile prezidențiale din Ucraina, al caror…

- Trimiterea unei misiuni ONU de menținere a pacii ar putea fi decisive in rezolvarea conflictului din Ucraina de Est, a declarat președintele ucrainean Petro Poroșenko, aflat in vizita la New York, relateaza site-ul publicației Washington Post, potrivit Mediafax.Poroșenko a acuzat Rusia ca…

- Judecatoria Obolonski din Kiev s-a pronunțat astazi in dosarul în care este judecat fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Curtea l-a gasit vinovat de înalta tradare, complicitate în schimbarea frontierei de stat și declanșarea razboiului. Hotarârea…