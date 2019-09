Zeci de pacienti fara discernamant dintr-un spital de psihiatrie, folositi drept cobai pentru testarea unor medicamente

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pacienți cronici și fara discernamant de la Secția de Psihiatrie Vulcan ar fi fost folosiți intr-un studiu de testare a unor medicamente, declara managerul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Nicușor Bigiu, potrivit Mediafax.Managerul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie…

- Medicamente experimentale s-au folosit pe zeci de pacienți fara discernamant, la secția de Psihiatrie a Spitalului Vulcan. Managerul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov, Nicusor Bigiu, a spus ca „nu este etic si legal” și in urma refuzului de primire a informațiilor cu privire la pacienții…

- Managerul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov, Nicusor Bigiu, a declarat ca a dispus o comisie de analiza dupa ce a primit informatii ca la Sectia de Psihiatrie de la Vulcan ca zeci de pacienti cronici ar fi fost folositi drept cobai intr-un studiu de testare a unor medicamente. „Am avut aceasta…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in secția exterioara de psihiatrie a Spitalului Municipal Oradea, din cauza unei țigari. 24 de persoane au fost evacuate, iar trei pacienți au suferit arsuri și intoxicații cu fum. La UPU au ajuns și doi angajați ai spitalului, conform Mediafax.Purtatorul…

- Scandalul de la Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov, referitor la achiziția serviciilor de paza, capata amploare. Lipsa de tranparența la aceasta unitate este remarcabila și prin faptul ca, pe site-ul instituției, la capitolul achiziții, nu figureaza nimic pentru ace an, ci doar niște…

- Femeia s-a ales cu o rana la cap si mai multe contuzii la picioare si piept, precum si o usoara hipotermie, fiind transportata la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi pentru tratament. „Pacienta in varsta de 66 de ani a avut nevoie de interventie medicala in urma unei cazaturi in fantana. Aceasta prezenta…

- Un nou scandal se profileaza la Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov, unde a fost organizata o achiziție directa pentru servicii de paza și ordine. In data de 1 iulie 2019 expira contractul pentru aceste servicii (prelungit la 31 mai 2019), prestat de Protector Agency SRL. Interesant este…