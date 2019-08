Stiri pe aceeasi tema

- Natura si-a aratat forta seara trecuta pe litoral. Zeci de masini si chiar apartamente au fost distruse de copacii doborati de vijelie. Turistii isi numara pagubele, dar sunt fericiti ca au scapat cu viata. Multi au fost surpinsi pe drum de rafalele de vant de 100 de kilometri la ora. Vremea extrema…

- Incendiile au mistuit, joi, mii de hectare de culturi si vegetatie din mai multe regiuni franceze, sub efectul conjugat al caniculei si secetei, au indicat autoritatile locale si pompierii. Cele mai afectate regiuni sunt Normandia, celebra pentru pajistile sale verzi, zone din centrul si nordul tarii…

- Situatie alarmanta in Portugalia din cauza incendiilor de vegetatie. Cel putin noua oameni au fost raniti, majoritatea pompieri, care au incercat sa localizeze flacarilor violente din centrul tarii.Potrivit protectiei civile portugheze, in jur de 1.

- 185 de pasageri si membri ai echipajului au fost evacuati dintr-un avion de pe aeroportul Seremetievo din Rusia. Asta deoarece chiar inainte de zbor, detectorul de fum a generat un semnal de alarma.

- Coasta Adriatica a Italiei, unde sunt multi turisti in aceasta perioada, a fost devastata de furtuni puternice, care au adus grindina si inundatii. Pe retelele de socializare au fost postate multe imagini cu ravagiile cauzate de vreme. Moldovenii care locuiesc in Italia pot afla daca vremea se va imbunatati…

- Vremea rea face ravagii: case distruse, curti inundate, oameni evacuati O casa a fost distrusa si alte 25 au fost avariate, iar zeci de anexe si gradini au fost inundate in satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos, in urma unei viituri produse in timpul noptii de duminica spre luni pe paraul Valea Rece,…

- Ploile abundente fac ravagii in Romania. In ultimele 24 de ore, precipitatiile au afectat 21 de localitati din 15 judete. Cea mai grava situatia a fost inregistrata in Neamt, acolo unde zeci de oameni au fost evacuati din propriile case.

- In Bistrița Nasaud, Harghita și Maramureș zeci de oameni au fost evacuați din calea apelor și sute de gospodarii au fost inundate. Culturile agricole de pe hectare intregi au fost compromise complet. In Bistrița Nasaud a fost cod roșu de inundații pana la miezul nopții.