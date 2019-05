Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul “Rețeta perfecțiunii in foarte mulți pași care nu duc nicaieri”, un teatru fizic realizat de celebra actrița și coregraf Andrea Gavriliu, se joaca marți 7 mai 2019, de la ora 19.00, in Sala Mare a Teatrului de Nord. In 17 mai spectacolul participa la Festivalul Internațional de Teatru…

- Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, organizat de Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, ajunge la cea de-a 14-a ediție și se va desfașura in perioada 19 – 25 mai 2019. Spectacole de teatru pentru copii, tineri și adulți, concert, expoziții, lansari de carte,…

- Desfașurate intre 3 și 7 aprilie, Conferințele Dilema veche preiau și dezvolta conceptul Festivalului de științe umaniste, desfașurat la Arad incepind cu 2015 intr-un format care propune publicului cite o tema fundamentala de dezbatere la fiecare ediție. Anul acesta, tema Conferințelor este Europa versus.…

- Electric Castle 2019. Preț bilete, artiști și programul complet al festivalului de la Cluj. Electric Castle este un adevarat etalon pe scena internaționala a festivalelor de muzica.Este organizat de 6 ani in Romania, la poalele Castelului Banffy, comuna Bonțida, judetul Cluj.

- Cea de-a IV-a ediție a Festivalul Internațional de Chitara Timișoara, va lua startul de 1 martie si se va incheia pe 8 martie, cu un concert simfonic dedicat aniversarii a 80 de ani ai maestrului cubanez Leo Brouwer. Dupa trei editii care s-au bucurat de un mare succes, Festivalul International de Chitara…

- Un barbat din Arad s-a aruncat de la etajul blocului in care locuia si a murit. Politistii sositi la fata locului au gasit in locuinta acestuia trupul sotiei sale, care a fost injunghiata de mai multe ori. S-a deschis o ancheta, principala ipoteza de lucru fiind o crima urmata de sinucidere. In locuinta…

- In perioada 1-8 martie, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad va avea loc o noua ediție a unui proiect de succes, „Saptamana comediei”. Programul spectacolelor este urmatorul: Vineri, 1 martie 2019, ora 19,00 – Sala Studio: ,,Familia Ibsen”– scenariu colectiv inspirat din piesele lui Henrik Ibsen Regia:…

- Luna plina de teatru, cel mai important proiect al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, pe langa festivaluri, și-a incheiat recent cea de-a șaptea ediție. Prezentarea bilanțului a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa organizate de catre instituție joi, 14 februarie. „Au fost 32 de reprezentații…