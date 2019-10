Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de buget din Camera Deputatilor a adoptat un raport favorabil, cu amendamente, pentru proiectul de modificare a Programului „Prima Casa”. Deputatii din Comisie au introdus si conditii favorabile la acordarea creditelor pentru persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile. Comisia pentru…

- Spatiile verzi dintre blocuri vor fi reamenajate in municipiul Iasi. Proiectul de hotarare a fost votat, astazi, in sedinta Consiliului Local. Primarul Mihai Chirica a declarat ca valoarea investitiei este de doua milioane de euro: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/27-sept-ora-16-M-Chirica-spatii-verzi.mp3…

- Antrenorul echipei FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, a fost suspendat doua jocuri, miercuri, de Comisia de Disciplina din cadrul FRF dupa ce a fost eliminat la meciul de acasa cu Politehnica Iasi, din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal, castigat cu scorul de 2-1. Totodata, Hagi a fost…

- Comisia de urbanism a aprobat ieri cel mai mare regim de inalțime pentru un bloc din Iași: 20 etaje, la o inalțime maxima de 95 metri. Proiectul aparține firmei sucevene Daily Group SRL, iar amplasamentul este in Zona Industriala și a aparținut, in trecut, producatorului de vinuri Vinia SA.Proiectul…

- Un proiect imobiliar de amploare a primit ieri avizul Comisiei de urbanism a Consiliului Local. Planul urbanistic zonal (PUZ) propus de firma suceveana Daily Group SRL prevede construirea unui ansamblu de birouri, locuinte si servicii conexe pe bld. Chimiei, in zona unde a functionat Vinia SA, proprietatea…

- Comisia de buget a Senatului a votat, marti, un raport de admitere, cu amendamente, pentru propunerea legislativa care prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30% din suma. "Stiti foarte bine sunt mai multe categorii (de pensii-n.red.), sunt sumele evidentiate. Se stabilesc foarte…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, in Delta Dunarii. Ard 10 hectare de vegetație uscata, iar intervenția pompierilor este ingreunata de intuneric și de terenul mlaștinos, anunța Mediafax.ISU Tulcea a anunțat ca incendiul a izbucnit, sambata seara, in zona Mila 23, aflata in partea…