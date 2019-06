Yuval Noah Harari: Un conflict intre Ungaria si Romania ar redeveni posibil, daca UE s-ar prabusi

Yuval Noah Harari, cunoscut autor si profesor de istorie universala, sustine ca europenii traiesc acum cea mai pasnica era din istoria continentului, insa aceasta pace nu este apreciata de locuitori, este privita ca o banalitate. In cazul in care Uniunea Europeana s-ar prabusi, vechile conflicte vor fi dezghetate, crede Harari, iar un razboi intre Ungaria si Romania ar redeveni posibil.



"Adesea exista o prapastie intre asteptari si realitate. Mai ales in timpul unor revolutii, precum cele petrecute in aceasta zona a Europei, odata cu caderea comunismului, oamenii tind sa aiba asteptari…