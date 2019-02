Yungblud si Halsey lanseaza piesa „11 minutes” feat. Travis Barker

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a dus „Aprinde scanteia” in topurile muzicale alaturi de Smiley, Dorian lanseaza piesa „La mine in tara”, o doina moderna ancorata in realitatea sociala din Romania, dar și un grup pe Facebook pentru romanii din intreaga lume. Link grup FB #lamineintara: https://www.facebook.com/groups/340437713469475…

- Continuand linia succesului inceputa de hit-ul „Be Alright” si proaspat intors din turneul sau national, Dean Lewis lanseaza single-ul „7 Minutes”, ce reprezinta o mostra din materialul albumului sau de debut, a carui lansare va avea loc curand. Construita pe fundatia un sunet acustic simplu, piesa…

- Proiectul Reșița Rocks pregatește un nou single care va fi lansat in aceasta luna. „Piesa se numește «Garoafa roșie», iar invitatul nostru este din nou Calin Pop de la Celelalte Cuvinte, cel care a și compus aceasta sensibila balada in anul 1984, pe cand activa și cu trupa reșițeana, Transrock!“, spun…

- Mari iubitoare ale sarbatorilor de iarna, fetele de la Cardinale lanseaza o noua piesa dedicata Craciunul. “Piesa « De Craciun » prezinta diferitele moduri in care oamenii se comporta in perioada sarbatorilor. Semnificatia Craciunului variaza pentru fiecare persoana si bucuria vine din lucruri diferite,…

- JP Cooper continua seria declaratiilor de dragoste adresate proaspetei sale sotii si lanseaza chiar piesa pe care artistul a cerut-o in casatorie pe iubita sa, “Cheerleader”. Anul acesta, in cadrul festivalului Eletric Castle, JP Cooper a sustinut un concert emotionant, in urma caruia a ramas uimit…

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, revine cu single-ul „Splashin”, piesa care va anima atmosfera cluburilor in perioada sarbatorilor de iarna si nu numai. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada, Rich…

- De Mos Nicolae, micuta si talentata Maia Malancus ofera in dar o varianta a celebrei „All I Want For Christmas Is You”, melodia deja sinonima cu sarbatorile de iarna. Maia Malancus a filmat intr-un decor de poveste un videoclip colorat si s-a simtit excelent la filmarile videoclipului regizat de catre…

- Proiectul Carla’s Dreams a intrat in faza nocturna. Aceasta faza denumita „Nocturn” va cuprinde 6 istorii, povestite de 6 personaje in decurs de aproximativ 200 de zile. Vor fi lansate aproximativ 13 piese, un sir de testimoniale explicative, dar si alte material, inclusiv muzicale.