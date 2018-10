Wim Kok, fostul premier al Olandei, a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Wim Kok, prim-ministru al Olandei in perioada 1994-2002, a murit sambata la varsta de 80 de ani in urma unui stop cardiac, a anuntat formatiunea sa politica, Partidul Laburist, intr-un comunicat de presa citat de Reuters. Pe perioada mandatelor sale de premier, Olanda a cunoscut o perioada…

- Patru copii au murit si doua persoane au fost ranite grav joi dimineata in sudul Olandei dupa ce un tren a lovit o bicicleta "cargo", folosita in mod obisnuit de parintii olandezi pentru a-si transporta...

- Sotia fostului prim-ministru pakistanez Nawaz Sharif a decedat la o clinica din Londra, dupa o batalie de peste un an cu cancerul, a anuntat familia sa marti, transmite dpa preluata de Agerpres. Starea lui Begum Kulsoom Nawaz, care avea 68 de ani, s-a agravat in cursul noptii si a fost trecuta…

- Un turist britanic a murit, in timpul unui zbor spre Ibiza, dupa ce a luat cocaina. Echipajul a decis sa recurga la o aterizare de urgența la Toulouse, insa a fost prea tarziu. Barbatului a murit din cauza unei supradoze. Deciseze sa ia drogurile la bordul avionului, de frica sa nu fie prins cu ele…

- Patru persoane cu varstele cuprinse intre 15 si 20 de ani au murit intr-un accident produs in aceasta dimineata in apropiere de satul Podgoreni, raionul Orhei. Masina in care se aflau tinerii s-a izbit violent intr-un copac de pe marginea drumului.

- Vuillermin Giuseppe, cetațean italian din Aosta, impreuna cu care, ca avocat, a inființat firma MonteBianco, devenita brand național, a murit. ”Am pierdut astazi un prieten pe care l-am prețuit enorm, un om care a iubit aceasta țara și a crezut intr-o Romanie democratica, o Romanie cu economie…

- Fostul premier indian Atal Bihari Vajpayee, unul dintre cei mai populari politicieni din India si lider fondator al partidului nationalist hindus Bharatiya Janata (BJP, de guvernamant), a murit joi la New Delhi la varsta de 93 de ani, relateaza dpa si Reuters. Atal Bihari Vajpayee se retrasese din viata…