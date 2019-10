Will Smith a transmis un apel in legatura cu situatia celor ''care nu au un loc pe care sa-l numeasca acasa'', prin intermediul unui mesaj video de promovare a unei campanii de constientizare privind situatia persoanelor fara adapost, relateaza marti Press Association. Vedetei de la Hollywood, in varsta de 51 de ani, i s-a alaturat actrita britanica Helen Mirren, de 74 de ani, si solistul trupei Coldplay, Chris Martin, in varsta de 42 de ani, in campania ''The World's Big Sleep Out''. Evenimentul international isi propune ca 50.000 de persoane sa isi petreaca…