- O tanara de 24 de ani, din Anglia, a decedat joi pe raza comunei clujene Margau. Femeia participa la un concurs de ATV-uri, alaturi de soțul și tatal ei. Intr-o panta cu inclinație de 75 %, spun martorii, ATV-ul s-a rasturnat peste Katie Amelia Hodgson și a ranit-o grav. Aceasta fost preluata de un…

- Trupe din Marea Britanie, Germania, Olanda, Belgia, Polonia, Serbia, Cehia, Ungaria, Bulgaria si Israel vor canta, in perioada 3-5 mai, la Cluj-Napoca, in cadrul editiei a cincea a Concursului International Jazz in the Park, anunta organizatorii, scrie news.ro.Acestea au fost selectate din…

- In 2017, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia,...

- Bine doar pentru partidele mari! Romania cere cele mai multe semnaturi pentru a candida la europarlamentare. Conform Legii 33/2007, partidele politice, aliantele electorale si organizatiile apartinand minoritatilor nationale sunt obligate sa depuna la BEC o lista de 200.000 de sustinatori, iar candidatii…

- Romania are o legislație draconica prin care ingradește foarte mult posibilitatea partidelor noi și a candidaților independenți de a avea reprezentare in Parlamentul European. Conform Legii 33/2007, partidele politice, alianțele electorale și organizațiile aparținand minoritaților naționale sunt obligate…

- In contextul in care, in Romania, pentru a se inscrie la alegerile europarlamentare un partid are nevoie de 200.000 de semnaturi, Remus Borza atrage atenția ca acest prag se numara printre cele mai ridicate din Uniunea Europeana. „Romania are o legislație draconica prin care ingradește foarte…

- Cetațenii Republicii Moldova care sunt angajați oficial in Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, iar din 1 martie, și in Germania, iși pot pastra statutul de persoana asigurata social conform legislației naționale.