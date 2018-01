Stiri pe aceeasi tema

- Muntele Sinabung de pe indoneziana Sumatra a aruncat cenusa vulcanica la peste un kilometru in atmosfera joi, a indicat un oficial local, citat de DPA. Eruptia a fost insotita de miscari telurice cu o durata de 290 de secunde, a indicat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant Agentiei pentru…

- O tânara de 14 ani a luat decizia îngrozitoare de a-și pune capat zilelor din cauza neînțelegerilor cu parinții sai. Adolescenta s-a aruncat în gol de la etajul doi al locuinței sale din Italia. Copila a reușit, totuși, sa supraviețuiasca, deși are mai multe fracturi…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, sambata, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, sambata, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform Infotrafic, pe DN1, intre Cornu de Sus si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, valorile…

- Tragedie in Filipine, unde douazeci de membri ai unei familii au murit, in timp ce se indreptau catre o liturghie de Craciun. Aceștia se aflau intr-un microbuz, care s-a izbit cu un autocar, relateaza AFP. Accidentul teribil a avut loc in orașul Agoo, aflat la 200 de kilometri de capitala Manila. Douazeci…

- O coada de mașini de cel puțin 5 kilometri s-a format la intrarea in Aiud, pe direcția Alba Iulia. Mai mulți cititori ai alba24 ne-au transmis ca circulația in zona se desfașoara cu dificultate și ca se circula bara la bara. Coloana se pare ca se mișca foarte incet. Aglomerația este generata de numarul…

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA. Peste 15.000 de oameni au fost stramutati din…

- ”PNL-ul nu mai vorbește despre proprietatea privata, o valoare centrala a liberalismului. Sper ca Ludovic Orban sa-și lamureasca povestea asta cu ultima infațișare, sper sa fie achitat, pentru ca și eu cred ca e un nevinovat, și de atunci incolo sa nu mai fie la fel de timid in a lua taurul de coarne.…

- Nimeni nu-si explica ce l-a determinat pe un barbat de 43 de ani din comuna vasluiana Lunca Banului, tata a sase copii, sa-si puna capat zilelor. Laurentiu Croitoru era internat, de cateva zile la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi. A ajuns in unitatea medicala dupa ce a fost ranit cu cun cutit…

- Un barbat in varsta de 44 ani a murit luni seara dupa ce s-a aruncat de la etajul al cincilea al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, unde era internat si se afla sub perfuzii. Barbatul era internat intr-un salon aflat la etajul cinci al institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi si era…

- “Pacientul era internat și operat la Chirurgie Cardiovasculara. Un echipaj al ambulanței cu medic s-a deplasat la fața locului. Pacientul a fost resuscitat atat de personalul de pe ambulanța cat și de medicii de la clinica de Terapie Intensiva a Institutului de Boli Cardiovasculare, insa fara niciun…

- Pacientul, un barbat in varsta de 44 de ani, din Vaslui, deschisese fereastra salonului si a sarit in gol. Socul caderii a fost atenuat de cateva cabluri care treceau pe sub fereasta insa nu a fost destul, iar barbatul s-a izbit puternic de sol. Criminalistii l-au gasit pe barbat gol. Din informatiile…

- Un barbat de 44 de ani, din judetul Vaslui, pacient al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, a murit, luni seara, dupa ce a cazut de la etajul cinci al unitatii medicale. Politistii au deschis o ancheta.

- Un barbat a cazut de la etajul cinci al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, conform unui apel la 112, care a anunțat incidentul. In urma cu puțin timp, un apel la 112 anunța ca o persoana ar fi cazut de la etajul cinci al Institutului de Boli Cardiovasculare Profesor Doctor George I.M. Georgescu…

- UPDATE 1: Solicitarea pentru echipaj medical a fost facuta la ora 16.40. Cand au ajuns cei de la Serviciul de Ambulanta (SAJ), barbatul era deja resuscitat de personalul medical din sectia de Terapie Intensiva a spitalului. "Barbatul a fost gasit in stop cardio-respirator cu manevre de resuscitare incepute…

- Traficul rutier este ingreunat, simbata, pe DN 6 Bucuresti - Alexandria, catre Teleorman, unde s-a format o coloana de masini pe o distanta de aproximativ trei kilometri, din cauza numarului mare de masini.

- Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza numarului mare de masini, circulatia rutiera pe sensul catre Teleorman al DN6 Bucuresti - Alexandria se desfasoara ingreunat, in coloana, in zona localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu. Coloana de masini masoara aproximativ trei kilometri. Citeste…

- Din cauza numarului mare de mașini, circulația rutiera pe sensul catre Teleorman al DN6 București - Alexandria se desfașoara ingreunat, in coloana, in zona localitații Mihailești (in județul Giurgiu).

- Un avion care aparține Philippine Airlines, care zbura de la Los Angeles (SUA), catre Manila (Filipine), s-a intors din drum. La scurt timp dupa decolare, piloții au constat ca nu pot retrage trenul de aterizare. Astfel, ei au fost nevoiți sa aterizeze de urgența la Los Angeles.

- Proprietarul de caini a incarcat 40 de patrupede intr-un vehicul fara ventilatie, intentionand sa le duca la un spectacol canin, Salonul de Caini Beagle Fanciers Dog, din Marikina City, nu departe de Manila, capitala statului Filipine. Cand vehiculul a ajuns la destinatie a constatat insa…

- Accidentul de sâmbata seara a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se poate vedea momentul în care neatenția unei șoferițe era sa provoace o tragedie. Evenimentul rutier a avut loc la intersecția dintre strazile Ion Rațiu și Mircea cel Batrân. O șoferița aflata…

- Citeste si: Companiile de stat din judete - pe pierderi, cele din subordinea ministerelor - pe profit „Inventarul“ angajatilor de la stat, cel mai bine pazit secret al Romaniei. Restructurarea si eficientizarea sistemului public se izbesc de re­zistenta unor ministere si in­stitutii, care isi iau ca…

- Alcoolul si gelozia l-ar fi putut costa viata. Un barbat a sarit in gol de la etajul trei al unui bloc de locuinte. Acesta a supravietuit, dar s-a ales cu diferite traumatisme. Totul s-a intamplat noaptea trecuta in sectorul Botanica al Capitalei.

- Cum era de asteptat, minivacanta de Sf. Andrei si 1 Decembrie a inceput cu… o coloana de masini de toata frumusetea pe DN1. Potrivit politistilor, valorile de trafic de pe DN 1 s-au intensificat pe raza judetului Prahova, de la intrare in orasul Comarnic. Coloana se intinde pe o lungime de circa 6…

- "Vin foarte multe camioane, cele mai multe au sosit incepand din aceasta dimineața, dar polițiștii de frontiera lucreaza la foc continuu și sunt deschise toate cele trei artere de circulație la ieșirea din țara, timpul de așteptare in frontiera fiind de aproximativ 20 de minute", a declarat pentru…

- Targul Gaudeamus din Bucuresti a fost asociat, anul acesta, nu cu lansarile de carte si discursurile scriitorilor, ci cu momentele ce i-au avut in centru pe Dan Voiculescu si Adrian Nastase, ambii chestionati de Malin Bot. Interviurile acestuia au ajuns virale pe internet si au starnit controversa momentului:…

- Zeci de zboruri au fost anulate in insula indoneziana Bali, ca urmare a eruptiei vulcanului Agung, au anuntat autoritatile locale. Coloana de fum de deasupra vulcanului era, duminica, de pana la 4.000 de metri inaltime, astfel ca 28 de zboruri au fost anulate, a precizat Arie Ahsanurrohim,…

- Vulcanul Agung de pe insula indoneziana Bali a aruncat marți cenușa și vapori de acid sulfuric la o înalțime de pâna la 700 de metri, a anunțat un oficial al Agenției pentru gestionarea dezastrelor, relateaza DPA.

- CHUȘINAU, 21 nov — Sputnik. În presa au aparut noi detalii în cazul copilului de șapte ani, împușcat și aruncat în fântâna în satul Verejeni, raionul Telenești. Oamenii din sat, care au cautat cu disperare minorul disparut, au povestit ca…

- Proiectul vizeaza evaluarea calitații manualelor pentru invațamantul preuniversitar și se afla acum in dezbatere publica. Evaluarea calitații științifice a conținutului fiecarui proiect de manual școlar este realizata de catre trei experți cooptați — cadre didactice/specialiști externi: un cadru didactic…

- Medicul Razvan Constantinescu, fost director al Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi si care face parte din ALDE, a transmis un mesaj dur destinat protestatarilor din Piata Victoriei, gest ce a provocat o dezbatere aprinsa pe Facebook. "CA TOT SUNT FURIOS... anunt de pe-acum…

- Medicul Razvan Constantinescu este din nou in centrul unor constroverse. Fostul director al Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, reușit sa starneasca revolta oamenilor, dupa ce a anuntat pe Facebook ca nu-i va trata pe pacientii despre care afla ca au fost in Piata Victoriei la proteste.…

- Caștigatoarea titlului "Miss Universe Romania 2017" este constanțeanca Ioana Mihalache, model internațional, care a mai reprezentat de doua ori țara in competiții de frumusețe, la Manila (Filipine) și la Las Vegas (SUA)!

- Presedintele american Donald Trump a început sâmbata seria de 11 zile de vizite oficiale în Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine, fiind cel mai lung turneu în Asia efectuat de catre un presedinte american

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita Japonia, Coreea de Sud, China,Vietnam, Filipine si Myanmar in cadrul turneului presedintelui Donald Trump in Asia care incepe vineri, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat, Departamentul…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita Japonia, Coreea de Sud, China,Vietnam, Filipine și Myanmar in cadrul turneului președintelui Donald Trump in Asia care incepe vineri, a anunțat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Potrivit unui comunicat, Departamentul de Stat…

- Modelul Ioana Mihalache, din Constanta, care a mai reprezentat de doua ori tara in competitii de frumusete, la Manila (Filipine) si la Las Vegas (SUA), a fost desemnata ambasadoarea Romaniei si va reprezenta tara noastra in finala care va avea loc pe 26 noiembrie 2017, la Axis Theatre, in Las Vegas,…

- Romania și-a desemnat aseara ambasadoarea-Miss, prin votul juriului, dar și al publicului, in cadrul unui spectacol in care au ajuns 24 de finaliste. Caștigatoarea titlului ”Miss Universe Romania 2017” este constanțeanca Ioana Mihalache, model internațional, care a mai reprezentat de doua ori țara in…

- O serie de cutremure cu magnitudini peste 6,0 grade pe Richter s-a produs miercuri în apropiere de Noua Caledonie, un teritoriu francez din Oceanul Pacific, conform Institutului geologic american (USGS). Cele trei seisme importante au avut magnitudini de 6,1, 6,6 si 6,0…

- In cei 60 de ani de activitate, cercetatorii Institutului de Cercetari Socio-Umane 'Gheorghe Șincai' al Academiei Romane, care funcționeaza la Targu Mureș, au publicat 1.133 de studii, peste 60 de volume și au participat la editarea a 104 carți aparute in strainatate, a anunțat, vineri, directorul…

- Coloana de autotrenuri care asteapta marti sa iasa din tara prin punctul de trecere a frontierei Nadlac - Csanadpalota de pe autostrada A1 Arad - Nadlac depaseste 15 kilometri, soferii fiind nevoiti sa astepte peste patru ore pentru a trece granita in Ungaria. Autocamioanele de mare tonaj stationeaza…

- E aglomerație in Vama Nadlac din județul Arad, la ieșire din țara. O coloana de peste 15 kilometri s-a format la punctul de trecere a frontierei. Șoferii așteapta chiar și patru ore pentru a li se verifica documentele, dupa ce autoritațile din Ungaria au impus restricții. Timpii de așteptare la vama…

- O coloana de peste 15 kilometri de camioane s-a format, marti, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, la iesirea din tara, astfel ca soferii asteapta si patru ore pentru a li se verifica documentele, in urma unei restrictii impuse, luni, de autoritatile din Ungaria.…

- Trei nave ale Flotei ruse au ancorat in portul din Manila vineri dimineata, pentru o "vizita de bunavointa" de sase zile, in conditiile in care Filipine continua sa-si intareasca relatiile cu Federatia Rusa, informeaza agentia de presa dpa, potrivit Agerpres.

- Nanotehnologia este un domeniu de varf al industriei mondiale. Este vorba despre folosirea in diferite domenii a unor particule mai mici de 10 la minus noua metri. Adica un milimetru dintr-un milimetru, dintr-un milimetru. Deși este o știința tanara, cercetariile pe acest domeniu sunt destul de avansate…