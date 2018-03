Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica noi atenționari meteo de vreme rea. COD GALBEN Duminica, in Moldova, precum și in zona Carpaților Orientali vor predomina ninsorile și se va depune strat de zapada. Local in Muntenia și estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi mai ales sub…

- In noaptea de 17 - 18 martie, in zona Mestecanis, pe DN 17 din judetul Suceava, un TIR echipat necorespunzator a derapat in afara partii carosabile, cu blocarea temporara a circulatiei in zona. Dupa scurt timp insa, acesta a fost tractat de autoutilajele DRDP, cu reluarea circulatiei. De asemenea,…

- Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor,…

- Deși parea ca primara s-a instalat in forța, meteorologii anunța ca acest lucru se va schimba radical, incepand cu acest weekend. Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca un val de aer polar va traversa Romania in zilele ce urmeaza, aducand temperaturi negative. Vremea se va strica incepand…

- Avertizare meteo de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie. Un val de aer polar vine cu temperaturi negative in acest weekend. Potrivit meteorologilor, de sambata, vremea se strica in zonele de nord si est ale tarii, iar in noaptea de sambata spre duminica, inclusiv duminica…

- Conform informatiilor meteo de marti, vremea va fi in general instabila, dar se va mentine calda. Cu toate acestea, valorile termice vor marca o usoara scadere fata de ziua precedenta in majoritatea regiunilor. Marti – 13 martie Astfel, in estul, sud-estul, centrul, nordul tarii si la munte, cerul va…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, atentionari cod galben de ceata, valabile in sase judete din Moldova si Dobrogea.Ploi si vant puternic afecteaza judetele Caras-Severin si Timis.

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova, Muntenia. Apoi, de poimaine, temperaturile vor creste in toata tara si vremea devine calda pentru aceasta perioada, pana spre 16 grade in Banat”, a precizat pentru MEDIAFAX meteorologul de serviciu…

- Temperaturile vor creste in toata tara, incepand de miercuri, maximele ajungand pana la 16 grade, in Banat, au precizat pentru MEDIAFAX reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia,…

- Vremea extrema continua. Meteorologii au prelungit codul portocaliu de ger si viscol pana vineri seara. In estul Transilvaniei, Moldova, Banat, Oltenia si Dogrobea, temperaturile vor cobori dramatic. Se anunta din nou temperaturi si de minus 25 de grade.

- Primavara va incepe cu temperaturi sub zero grade Celsius in cea mai mare parte a țarii, cu vant și ninsori. Vremea rece se va menține și in urmatoarele trei zile. VREMEA ASTAZI Astazi, valul de frig va persista, vremea mentinandu-se geroasa dimineata in toate regiunile, iar in special in Moldova si…

- Vremea a luat-o complet razna. In aceste zile, la Polul Nord e mai cald decat in Moldova. Temperatura medie calculata de meteorologii danezi in ultimele ore deasupra cercului polar arctic este de doar minus opt grade Celsius - e cu 20 de grade mai cald decat ar trebui sa fie.

- Administrația Naționala de Meteorologie din Romania a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Potrivit informatiilor, in urmatoarele ore, starea vremii se va inrautați considerabil in sudul țarii, scrie Digi24.ro.

- Weekend cu viscol și temperaturi de -18 grade in Moldova. Avertismentuldrumarilor pentru șoferi Meteorologii anunța pentru acest weekend o racire accentuata a vremii,cu temperaturi ce pot ajunge și la -18 grade. De asemenea, se anunța ninsori pespații extinse, cu…

- IN TARA Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații in general slabe, pe arii extinse in sud și est, local in centrul țarii și cu totul izolat in rest. La munte va ninge, in Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar in regiunile sudice vor fi precipitații mixte. Vantul va sufla…

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci în toata țara și va deveni în general închisa. În aceasta noapte, cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații slabe în vestul, centrul și în nordul țarii, precum și în zonele de deal și de munte din rest. Acestea…

- Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat mediile climatologice specifice acestei perioade in regiunile sud-vestice si sudice si apropiate de acestea in restul teritoriului, informeaza ANM. SAMBATA Ziua, cerul va fi temporar noros si doar izolat, cu precadere in zona Carpatilor Orientali, va ninge…

- Tir-uri blocate, soferi nervosi si drumuri acoperite de zapada. Pe sosele, asa a aratat codul galben emis de meteorologi. In Capitala a plouat necontenit. Iar in aceasta noapte, ninsorile si viscolul se muta spre Moldova.

- Avertizarile meteorologilor s-au adeverit. Vremea severa afecteaza 14 judete din Moldova, Transilvania si Muntenia. Pe A1, din cauza ploii abundente, a fost cat pe ce sa aiba loc o tragedie in aceasta dimineata. Un TIR a derapat chiar in fata unei cisterne.

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile.

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben de precipitatii si vant puternic, valabila pentru maine, 8 februarie. Potrivit sinopticienilor, in legatura cu deplasarea unui ciclon sudic in apropierea teritoriului țarii, maine, caracterul vremii se va schimba brusc.

- Meteorologii anunța ca valorile termice vor continua sa creasca în majoritatea zonelor, totuși dimineața și noaptea vor fi reci, local geroase. În Capitala, vremea va fi ușor mai calda decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii ianuarie. Saptamâna viitoare, mercurul…

- Vremea rece se menține și în urmatoarele zile. Nopțile vor fi extrem de reci, cu minime de -17 grade Celsius, scrie stirilocale.md Astazi cerul va fi variabil și vom avea parte și de vreme însorita, cei drept soarele va fi cu dinți. Temperatura aerului va oscila între…

- Temperaturi scazute miercuri dimineața, mai ales in Moldova. La Radauți, temperatura a scazut la minus 24 de grade, insa vestea buna este ca gerul nu ține mult. Pana la sfarșitul saptamanii, meteorologii spun ca temperaturile pot ajunge la 11 grade. Miercuri Vremea va fi rece pentru…

- Specialiștii ANM au anunțat ca, deși in urmatoarea perioada vremea se incalzește neobișnuit de mult, la noapte gerul va pune stapanire pe mai multe zone din țara. Prognoza meteo emisa de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani a fost una favorabila, anunandu-se temperaturi de primavara. Cu toate…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare cod galben de vânt puternic și, local, ninsori viscolite, valabila pâna diseara la ora 20:00. În intervalul menționat în județele Braila, Ialomița, Calarași, local în județele Buzau, Tulcea, Constanța…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei in Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Oltenia si izolat in restul teritoriului

- Meteorologii anunta in zilele urmatoare va continua sa ninga, mai ales in prima parte a zilei, pe arii extinse in Dobrogea, local in Muntenia, Moldova și Transilvania și doar trecator și izolat in celelalte regiuni. Vremea va fi rece, mai ales dimineața și in cursul nopții cand va fi ger indeosebi in…

- Vremea rea va continua in acest sfarsit de saptamana, in prima parte a intervalului fiind anuntate ninsori in Transilvania si Maramures, dar si precipitatii mixte in Moldova, unde se va forma ghetus si polei, potrivit meteorologilor. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial…

- ANM a emis Informare meteorologica de vreme rea. Interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 20 – 20 ianuarie, ora 08.00. Fenomene vizate: ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramureș și Transilvania, precipitații mixte in Moldova, ghețuș, polei. In cursul nopții de vineri…

- Vremea rea face ravagii in satele din Moldova. Din cauza ninsorilor abundente, mai multe mașini au ramas blocate pe un drum din satul Izbiste, Raionul Criuleni.Autoturismele sunt blocate de ceva vreme, din cauza stratului gros de zapada, care nu permite șoferilor sa-și continuie drumul.

- Moldova se afla sub Cod Portocaliu de precipitatii puternice, sub forma de lapovița și ninsoare. In urma condițiilor meteo nefavorabile, o ambulanța cu un copil in varsta de 3 luni a derapat de pe traseu.

- PROGNOZA METEO. Accesele de frig si ninsori ale iernii par sa se termine, dupa ce de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, ajungand in timpul zilei de pana la 10 grade Celsius. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea se va menține rece in majoritatea zonelor, geroasa in Maramureș, Transilvania,…

- De astazi, de la ora 20:00, pana miercuri, 17 ianuarie, la ora 20:00, este in vigoare o informare meteo de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte. INFORMAREA ANM DE NINSORI ”In cursul nopții de luni spre…

- Vremea in weekend: Vant si ninsoare in mai multe regiuni din tara. Scad temperaturile Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, care a emis o prognoza pentru zilele de sambata și duminica, vremea se va raci semnificativ, vantul se va intensifica, iar in unele zone, in special la munte, va ninge.…

- Ploile se transforma treptat in lapovita si ninsoare iar temperaturile scad sub pragul gerului in cea mai mare parte a tarii. Schimbarea vremii se va produce chiar de astazi si o sa fie drastica pentru o mare parte a tarii. La aceasta ora inca vorbim de o vreme de toamna. Ploua in zonele din sudul tarii,…

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Cum va fi vremea in weekendul 12-14 ianuarie. ANM a emis o avertizare de vant, ninsoare și temperaturi scazute incepand de astazi, de la ora 22.00, pana duminica, 14 ianuarie, la ora 16.00. Vremea de iarna se instaleaza in toata țara și saptamana viitoare. „In perioada imediat urmatoare vremea se schimba…

- Informarea meteo intra in vigoare astazi (12 ianuarie) la ora 22:00 și este valabila pana in 14 ianuarie la ora 16:00. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, racire. ”Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13…

- Vremea incepe sa se raceasca mai ales in regiunile extracarpatice, unde valorile termice vor deveni apropiate de cele normale la aceasta data.Concret, temperaturile maxime se vor incadra intre 0 grade in Moldova si 9 grade in Banat si Crisana, iar cele minime se vor situa intre -8 grade in…

- Iarna isi intra in drepturi. Vremea urmeaza sa cunoasca o schimbare brusca, iar temperaturile vor scadea drastic incepand de joi. Aerul polar o sa isi faca simtita prezenta. Vremea si-a inceput procesul de racire, temperaturile scazute specifice iernii incepand sa prinda teren. Ceata va da mari batai…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca, in acest sfarșit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marți, sa se mai raceasca. „De Boboteaza va fi o…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). …

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) prognozeaza ca in prima jumatate a lunii ianuarie vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit, insa vor exista variatiuni de temperatura semnificative. Va ploua in perioadele 2-4 ianuarie si 9-11 ianuarie, dar sansele de ninsoare sunt scazute.

- Vremea se va mentine relativ calda in aceste zile. Joi, cel mai cald va fi in Dobrogea, unde maximele vor ajunge la 16 grade Celsius. Termometrele vor arata 14 grade in Crisana, Oltenia si Muntenia, iar 13 grade in Banat. In Moldova si Transilvania, temperaturile maxime pot ajunge pana la 12 grade Celsius.…