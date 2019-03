Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București vineri, 15 martie va fi una deosebit de frumoasa. Maximele zilei vor ajunge chiar și la 13 grade Celsius, iar primavara va incepe ușor-ușor sa-și faca simțita prezența.

- In ziua de 9 martie, bucureștenii se vor putea bucura de o vreme deosebit de frumoasa! Maximele vor ajunge chiar și la 21 de grade, facand din aceasta zi una demna de un weekend in care poți face orice activitate iți dorești.

- Dupa un inceput palid, cu soare dar și cu temperaturi destul de scazute, in saptamana 4-10 martie vremea se va incalzi, ușor și treptat, semn ca in sfarșit a venit primavara. Chiar daca soarele va fi destul de prezent in primele zile ale saptamanii, va fi destul de rece, cu temperaturi maxime modeste…

- ANM a emis o serie de avertizari privind condițiile meteo severe din aceste zile. Ce zone ale țarii vor fi afectate. ANM estimeaza ca in aproape toata țara vremea va fi rece, iar local se vor inregistra intensificari ale vantului. Și pentru București exista o prognoza meteo speciala. In sud-vestul…

- Vremea 7 februarie 2019 va fi una predominant insorita in majoritatea regiunilor, dar exista și zone cu fenomene meteo mai puțin placute. Ce avertizari a emis ANM. Vremea 7 februarie aduce temperaturi ceva mai scazute decat in zilele precedente, dar cerul va fi insorit in mare parte din țara. ANM a…

- Vremea in weekend aduce temperaturi mai scazute decat in zilele anterioare. ANM anunța lapovița și ninsori in mai multe regiuni din țara. De sambata, valorile termice incep sa scada treptat pana in data de 23 ianuarie, dupa care se va semnala o ușoara creștere. Maximele pentru weekend vor ajunge pana…

- Astazi ramane valabil Codul Galben de conditii complicate ale vremii. Potrivit meteorologilor, se prevad ninsori puternice, pe alocuri va viscoli, se vor forma pe drumuri troiene, pe firele electrice și crengi depuneri de lapovița și polei. Vantul nord-vestic se va intensifica pana la 15-20 m/s. Pe…

- Vremea 7 ianuarie 2019 vine cu scaderi de temperatura și ninsori in anumite regiuni ale țarii. Vremea continua sa se raceasca, astfel ca vom avea parte nu doar de ninsori, ci și de temperaturi negative in majoritatea regiunilor. Maximele se vor situa intre -6 și o grade, iar minimele intre -18 și -5…