Vremea 23 octombrie 2018. Vin ploile și temperaturile scad Vremea 23 octombrie 2018. Meteorologii anunța scaderi de temperatura și apariția ploilor, mai ales la munte, acolo unde sunt așteptate primele ninsori. Vremea 23 octombrie 2018. Marți, maximele termice vor varia intre 12 și 19 de grade, iar minimele se vor inregistra in jurul valorilor de 4 și 8 grade. Vantul va sufla slab in majoritatea regiunilor și local iși vor face apariția ploi slabe, conform A1 . Vremea 23 octombrie 2018 pe regiuni In Maramureș se vor inregistra temperaturi maxime de 11 – 14 grade și minime de 5 – 8 grade. In Crișana temperaturile maxime nu vor depași 17 grade, in timp… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

