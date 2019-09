Pompieri, silvicultori si militari, la exercitiul ForFirEx 2019

Un detasament de militari din Fortele Aeriene si Fortele Terestre participa, cu mijloace tehnice din dotare, la exercitiul combinat de conducere cu forte si mijloace in teren ForFirEx 2019. Exercitiul, condus de IGSU, se va desfasura in perioada 23 27 septembrie, in zonele… [citeste mai departe]