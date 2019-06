Vrei sa fii sanatos si potent? Iata ce trebuie sa mananci Specialistii spun ca atunci cand ai decis sa aduci modificari dietei tale, pentru a fi sanatos si potent, trebuie sa lucrezi strategic. In loc sa-ti interzici anumite alimente, trebuie sa introduci mereu altele bune. Si cu cat vei adauga mai multe alimente sanatoase, treptat, ele vor de la sine lua locul celor nesanatoase. Cu timpul, vei deveni din ce in ce mai sanatos si mai plin de energie, iar acest lucru se va resimti si asupra vietii tale sexuale! Iata numai cateva exemple: 1. Nuci braziliene Contin o cantitate foarte mare de selenium, element care combate cancerul de prostata. In plus,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

