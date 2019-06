Traficul pe DN 2D, blocat joi seara in zona localitatii Lepsa, la iesirea din judetul Vrancea spre Covasna, a fost reluat pe un singur sens de circulatie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Circulatia pe DN2D, in zona localitatii Lepsa, a fost deblocata. Se circula alternativ, pe un singur sens de circulatie si se lucreaza in continuare pentru deblocarea completa a drumului", potrivit IPJ Vrancea. Traficul pe DN2D a fost complet blocat timp de mai multe ore, in urma unor alunecari de teren provocate de aluviunile scurse de pe versanti. La fata locului au intervenit Serviciul…