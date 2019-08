Vosganian: Am fost atacat pe stradă! Agresorul nu a pățit nimic Liderul ALDE a povestit incidentul in contextul lipsei de empatie a autoritaților cu victimele de la Caracal, dar și cu alte persoane abuzate și a amendat nivelul de ura la care s-a ajuns in societate. „De ani de zile in Romania se intampla diverse tragedii. Profesori universitari care sunt haituțiți pentru un ibric și o tava, oameni care stau prin pușcarie nevinovați, oameni care au murit de inima rea din cauza nedreptaților la care au fost supuși. Nu exista nicio picatura de compasiune și nicio suprindere ca se fabrica dovezi, ca unii intra degeaba la pușcarie sau mor. Ce se intampla… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

