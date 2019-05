Volodimir Groisman, premierul Ucrainei, demisie

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ucrainean Volodimir Groisman a anuntat, luni, ca va demisiona miercuri, dupa sedinta saptamanala a guvernului de la Kiev, si ca va participa la viitoarele alegeri parlamentare, transmite Reuters. Groisman a facut aceasta declaratie dupa ce noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a…

- Noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat luni in discursul sau de investitura dizolvarea Radei Supreme (parlamentul unicameral), care ii este in mare parte ostila, convocand alegeri legislativ...

- Volodimir Zelenski, noul președinte al Ucrainei, a anunțat luni ca va iniția procedura de dizolvare a Radei Supreme, legislativul unicameral de la Kiev, subliniind necesitatea convocarii de alegeri legislative anticipate, informeaza agenția de știri UNIAN, citata de Mediafax.Noul lider de la Kiev a…

- Aprobata in luna aprilie, dupa mai bine de sase luni de dezbateri si amendamente, noua lege a suscitat critici din partea populatiei rusofone a Ucrainei, in special in centrul si estul tarii.Legea cu privire la 'utilizarea limbii ucrainene ca limba de stat' stabileste ca limba ucraineana…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, nu poate face o propunere de candidat la funcția de premier în lipsa unei conducerii a Parlamentului, a decis miercuri Curtea Constituționala, potrivit Radio Chișinau. Imposibilitatea întrunirii Parlamentului din cauza lipsei unei conduceri…

- Vladimir Zelensky solicita deputaților din Rada Suprema sa fie investit cat mai curand in funcția de președinte al Ucrainei și a indicat și data la care ar dori sa preia oficial functia.

- Presedintele rus Vladimir Putin nu-l va felicita oficial pe presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa victoria clara obtinuta in weekend in alegeri, a transmis luni Kremlinul. Este "prea devreme" sa se discute despre felicitarea lui Zelenski sau sa se dea declaratii despre cooperarea cu…

- Igor Dodon a declarat ca lidera PSRM, Zinaida Greceanii, a fost propusa anume la functia de presedinte al Parlamentului si nu la cea de prim-ministru, pentru ca este mai complicat sa fie demis din functie speakerul decat premierul.