Volkswagen se retrage din Iran

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, scrie agerpres.ro.

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP. Un acord a fost incheiat marti intre grupul de automobile…

- Grupul informatic american Apple va lansa, luna viitoare, trei noi telefoane iPhone, inclusiv unul cu cel mai mare display prezentat vreodata de compania americana, care va avea diagonala de 6,5 inci, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Washingtonul a sanctionat compania Profinet Pte Ltd si pe directorul sau general, Vasili Aleksandrovici Kolceanov, miercuri pentru furnizarea unor servicii portuare de cel putin sase ori destinate unor nave navigand sub pavilion nord-coreean.Potrivit lui Riabkov, decizia privind un raspuns…

- Grupul german Volkswagen a reparat milioane de vehicule implicate in scandalul manipularii emisiilor poluante, dar trebuie sa faca mai mult pentru a-i multumi pe clienti, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite AFP, preluata de Agerpres. Volkswagen a recunoscut că, în perioada 2005 -…

- CHIȘINAU, 22 iun — Sputnik. OSCE este dispusa sa finanteze deschiderea birourilor de la Râbnita si Tiraspol care vor elibera placutele de înmatriculare neutre pentru masinile din stânga Nistrului. Acest lucru a fost anuntat în studioul Sputnik Moldova de catre viceprim-ministrul…

- Grupul aeronautic multinational Airbus a avertizat, vineri, ca se va retrage din Marea Britanie in cazul in care Guvernul de la Londra paraseste piata unica europeana si uniunea vamala fara un acord de tranzitie dupa iesirea din Uniunea Europeana.

