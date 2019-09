Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de volei a Romaniei a debutat cu o infrangere la Campionatul European. Tricolorii au fost invinși de Franța, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-14, 25-16), dupa un meci in care gazdele competiției nu le-au dat nicio șansa elevilor lui Danuț Pascu. Primul set a fost adjudecat de naționala…

- Naționala masculina de volei a Romaniei s-a inclinat azi la meciul de debut de la Campionatul European in fața Franței. „Tricolorii„ au pierdut in fața Franței, la Montpellier, cu 0-3 (19-25. 14-25, 16-25). Vineri, de la ora 18:15, voleibaliștii antrenați de Danuț Pascu intalnesc Bulgaria. Din grupa…

- Naționala masculina incepe, azi, cu Franța, parcursul la Campionatul European, o competiție la care nu a mai participat din 1995. In anii '50, '60 și '70, naționala Romaniei era una dintre puterile europene ale voleiului masculin. Forța „tricolorilor” a scazut in urmatoarele decade, apoi s-a prabușit,…

- Nationala masculina de volei a Romaniei se afla la mai putin de doua saptamani de debutul la Campionatul European, care va avea loc in perioada 13-29 septembrie, in Belgia, Franta, Olanda si Slovenia. In urma partidelor amicale cu Macedonia si Austria, disputate in Polivalenta din Craiova, staff-ul…

- ​Nationala de volei feminin a României a pierdut joi, la Budapesta, cu reprezentativa Azerbaidjan, cu scorul de 0-3, în ultimul meci din grupa C a Campionatului European, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 15-25, 14-25, 21-25, dupa doar 66 minute de joc.Ultimul meci…

- ​Nationala de volei feminin a României a pierdut marti, la Budapesta, cu reprezentativa Croatiei, cu scorul de 1-3, în al patrulea meci din grupa C a Campionatului European, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 21-25, 25-23, 18-25, 22-25, dupa 103 minute de joc.În…

- ​Nationala de volei feminin a României a învins duminica, la Budapesta, reprezentativa Estoniei, cu scorul de 3-1, în al treilea meci din grupa C a Campionatului European, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 25-23, 30-32, 25-19, 25-21, dupa 120 minute de joc.În primul…

- Nationala de volei feminin a României a fost învinsa, vineri, la Budapesta, de vicecampioana europeana en-titre, Olanda, cu scorul de 3-0, în primul meci din grupa C a Campionatului European. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-18, 25-9, dupa 67 minute de joc.În…