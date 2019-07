Vladimir Zelenski a invitat-o pe Maia Sandu la Kiev „Ii mulțumesc domnului președinte Volodimir Zelenski pentru invitație și disponibilitatea de a avea aceasta intrevedere atat de repede. Ucraina și R. Moldova au experiențe politice similare in regiune, mai ales in ceea ce privește lupta impotriva corupției și construirea unor state democratice și funcționale axate pe nevoile și aspirațiile cetațenilor, și au același obiectiv de integrare europeana. Tocmai de aceea, colaborarea stransa intre țarile noastre va avea efecte benefice atat asupra securitații in regiune, cat și asupra vieții cetațenilor din ambele țari. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

