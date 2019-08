Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini i-a indemnat pe sustinatorii sai sa demonstreze pe 19 octombrie la Roma, dupa ce formatiunea lui de extrema dreapta este pe cale sa fie exclusa din noul Guvern italian.„Toti la Roma contra Guvernului Conte-Monti”, a indemnat el, potrivit The Guardian. Citește și: Florin…

- Avioanele rusesti Suhoi Su-35 si Su-57 sunt o posibila alternativa la aeronavele americane F-35. Declaratia a fost facuta de presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza postul Euronews, citeaza mediafax.ro.

- Cori Gauff (140 WTA) s-a impus, vineri, in fața jucatoarei Timea Babos (112 WTA), cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4, avansand in turul trei de la US Open.Cori Gauff a reușit calificarea dupa o partida echilibrata, cu Timea Babos, care s-a intins pe o durata de doua ore și 25 de minute, informeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa se deplaseze marti la Moscova pentru a se intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, a informat vineri presedintia de la Ankara, citata de AFP, potrivit publicatiei Le Figaro. Anuntul privind vizita presedintelui Erdogan in Rusia intervine la cateva…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca Ankara va lansa o operațiune militara in nordul Siriei, regiune controlata de forțele kurde, potrivit Euronews citat de mediafax.Erdogan a mai anunțat ca atat Rusia, cat și Statele Unite au fost informate cu privire la respectiva…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat sambata, in prezenta omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, ca achizitionarea de catre Ankara a sistemelor de rachete rusesti S-400 este "o problema", informeaza AFP. "Este o problema, incontestabil", a declarat el la inceputul intalnirii sale cu Erdogan…