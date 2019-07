Vladimir Putin extinde lista cetăţenilor ucraineni care pot solicita paşapoarte ruseşti Moscova a facut acest pas inainte de alegerile parlamentare ce vor avea loc duminica in Ucraina, in urma carora un partid deschis apropierii de Rusia ar putea deveni cel mai puternic competitor al si mai popularului partid Servitorul Poporului, condus de presedintele recent ales Volodimir Zelenski, potrivit sondajelor de opinie. Noul ordin al lui Putin, publicat pe site-ul web al Kremlinului, constituie un amendament la decretul semnat anterior de presedinte, care a simplificat obtinerea de pasapoarte rusesti pentru locuitorii zonelor din estul Ucrainei aflate sub controlul separatistilor. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

