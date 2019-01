Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Sergei Lavrov a declarat vineri ca Vladimir Putin a acceptat oferta cancelarului Angela Merkel de a trimite experți care sa monitorizeze strâmtoarea Kerci de lânga Crimeea, transmite Reuters.Lavrov a afirmat ca Putin a acceptat propunerea acum o luna, dar germanii…

- Observatori de la Chisinau informeaza ca cetatenii moldoveni pot fi absolviti de anumite sanctiuni numai in cazul in care respecta termenii anuntati de partea rusa sugereaza ca Moscova ii trimite pe moldoveni acasa ca sa participe la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 in speranta ca acestia…

- Flota Rusiei din Marea Neagra incepe manevre la sud de stramtoarea Kerci, care face trecerea dintre Marea Neagra si Marea Azov, la peste o saptamana de la incidentul naval din 25 noiembrie cand garzile de coasta ruse au interceptat si sechestrat prin utilizarea fortei trei nave militare ucrainene care…

- Președintele SUA, Donald Trump, și-a anulat intrevederea cu Vladimir Putin nu din cauza incidentului din stramtoarea Kerci, ci din cauza situației politice interne din SUA, considera purtatorul de cuvant al MAE de la Moscova, Maria Zaharova.

- Presedintele american, Donald Trump, si-a amanat intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, din Argentina, din cauza incidentului din stramtoarea Kerci.Anuntul a fost facut de liderul de la Casa Alba intr-o postare pe Twitter.

- Dupa apelul presedintelui ucrainean ca NATO sa trimita nave in Marea Azov pentru a se opune Rusiei in conflictul din largul Crimeei Angela Merkel a indemnat joi Kievul la retinere, informeaza AFP. Acuzandu-l totodata pe presedintele rus Vladimir Putin de escaladarea tensiunilor, Merkel a subliniat…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat miercuri pe omologul sau ucrainean Petro Porosenko de orchestrarea 'provocarii' navale in Marea Neagra in weekend pentru a-si imbunatati nivelul de popularitate in vederea alegerilor prezidentiale din martie 2019, expunandu-si in premiera punctul…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin se vor intalni la summitul G20 de la Buenos Aires, a declarat joi seful diplomatiei ruse, informeaza dpa. "Moscova si Washingtonul au confirmat public", a spus ministrul de externe Serghei Lavrov in comentarii difuzate…